Из-за решения США по ядерной сделке ЕС будет по-новому закупать нефть у Ирана

Сегодня, 08:00

Страны Еврособза пытаются реагировать на ситуацию

Нефтяной танкер. Фото: lewis pratt / unsplash.com
Нефтяной танкер. Фото: lewis pratt / unsplash.com

В связи в выходом США из ядерной сделки по Ирану, ЕС намерен при оплате иранской нефти перейти с доллара США на евро. Об этом сообщили дипломатические источники, передает "НефтеРынок".

Кроме того, согласно заявлению главы дипломатии Евросоюза Федерика Могерини, главы МИД членов содружества – Франция, Германия и Великобритания — провели в Брюсселе встречу с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, на которой договорились о выработке уже в краткосрочной перспективе практических решений для поддержания и углубления экономических связей с Исламской Республикой Таким образом страны ЕС, несогласные с выходом США из ядерной сделки с Ираном, пытаются реагировать на ситуацию.

В свою очередь в США уже заявили, что уменьшают объемы закупаемой в Иране нефти. Такое распоряжение отдал американский президент Дональд Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил санкциям другим странам, если они будут помогать Ирану в разработке ядерного оружия. Также президент США подписал меморандум о введении против Ирана экономических санкций. Трамп заявил, что это будут санкции "самого высокого уровня", не уточнив подробности.

При этом Иран и ЕС отказались выходить из ядерной сделки. Тегеран продолжит работу с остальными участниками сделки. В течение ближайших недель пройдут переговоры по данному вопросу со странами Европы, Россией и Китаем.

Выход США из ядерного соглашения уже взвинтил цены на нефть. Стоимость Brent поднялась выше 79 долларов за баррель впервые с 2014 года.
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