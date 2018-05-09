Из-за санкций США Иран начнет поставки собственной нефти – СМИ

Иран может начать поставки собственного сорта нефти West Karoun в мае-июне 2018 года в связи с санкциями США против Ирана. Об этом сообщает со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что Иран уже отправил образцы своей нефти потенциальным клиентам.

"Первые поставки West Karoun будут происходить по краткосрочным контрактам, так как качество нефти до конца еще не установлено", – заявил источник.

Другой источник также отметил, что нефть марки West Karoun является новой продукцией, поэтому необходимо подождать, пока ее качество стабилизируется.

Новый сорт ранее уже получали некоторые клиенты.

Напомним, ранее США вышли из ядерной сделки с Ираном. Президент США Дональд Трамп также пригрозил санкциям другим странам, если они будут помогать Ирану в разработке ядерного оружия и подписал меморандум о введении против Ирана экономических санкций.

Решение Трампа по Ирану уже рекордно взвинтило цены на нефть – цены нефти эталонной марки Brent на мировом рынке достигла 77 долларов за баррель впервые с 27 ноября 2014 года.