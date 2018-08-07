Из-за Украины "Газпром" останется без иностранных кредитов – СМИ

Российский газовый монополист "Газпром", который проиграл Украине в Стокгольмском арбитраже 2,56 млрд долларов, приостановил свою программу внешних заимствований из-за судебного спора с "Нафтогазом" и ухудшения отношений с Западом. Об этом сообщает Reuters.

"Арест активов "Газпрома" в Великобритании в рамках спора с украинским "Нафтогазом" ограничивает российский концерн в привлечении кредитов у иностранных банков", – сказали агентству три источника, знакомые с ситуацией.

Программу кредитования остановили в частности из-за возможности замораживания активов – соответствующее решение принял в июне Коммерческий суд города Лондон. После этого "Газпром" начал сталкиваться с более дорогими предложениями по займам и отменил планы относительно выпуска еврооблигаций.

"У "Газпрома" на осень были намечены евробонды в евро и японских иенах, они теперь под вопросом", – сказал источник.

Собеседники Reuters сообщили, что решение суда, вероятно, напугало западные банки, которые работают с "Газпромом". Вердикт повышает возможность того, что любые новые средства, которые компания может занять через Лондон, также могут быть заморожены.

"Газпрому" в 2018 году нужно погасить 15,2 млрд долларов внешнего долга. При этом средства выгоднее занимать на международных рынках, потому что локальный рынок меньше, а рубли обходятся дороже.

"Судя по всему, Нафтогазу удалось нащупать болевую точку российского концерна: Газпром в высокой степени зависит от внешнего финансирования. Для Киева это – усиление переговорной позиции", – считает директор группы по природным ресурсам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Но проблем с рефинансированием долга и финансированием инвестпрограммы в ближайшее время у "Газпрома" возникнуть не должно – у компании большой запас ликвидности и возможность занимать у российских банков, говорят аналитики. У "Газпрома" на конец марта 2018 года был запас в 26 млрд долларов, подчеркивает аналитик Sberbank CIB Алексей Булгаков.

Как известно, в конце февраля 2018 года завершился длительный спор между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Суд обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить Украине 2,56 млрд долларов.

Выплачивать эти средства "Газпром" отказывается. Из-за этого Украина начала процедуру принудительного взыскания долга:



