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Хитрости инфляции в Украине: услуги дорожают, телевизоры дешевеют

26 июля, 07:51

В июне 2019 года впервые в этом году зафиксирована дефляция

Фото: Pixabay

По итогам первого полугодия годовая инфляция в Украине составила 9%. В том числе с начала года цены на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину, выросли по совокупности на 3,6%. А в июне, впервые с начала года, была зафиксирована дефляция, то есть снижение потребительских цен. Пусть и небольшое, на 0,5%, но, тем не менее, такая тенденция приближает нас к целевому показателю инфляции в 6,3%, которого планируется достичь к концу 2019 года.

В принципе, проседание инфляции в середине года, особенно на продукты питания, – явление обычное. Такая тенденция наблюдается много лет подряд, и связана она с периодом нового урожая. Осенью инфляция обычно ускоряется.

Что касается нынешнего года, то снижение темпов инфляции идет несколько более медленными темпами, чем прогнозировал, в частности, Нацбанк. В частности, в марте годовая инфляция уже опустилась до 8,6%, но к маю неожиданно подскочила до 9,6%. В НБУ считают, что это было связано с весенним дефицитом сырых продуктов питания (и, соответственно, их подорожанием), а также с проблемами импорта энергоресурсов из Беларуси и РФ. К июню эти факторы прекратили оказывать влияние на уровень цен. Поэтому в Нацбанке надеются, что в дальнейшем инфляция продолжит замедляться и по итогам года не превысит прогнозных 6,3%.

Что дорожает слишком быстро

Среди всех товаров и услуг, по которым рассчитывают потребительскую инфляцию, в нынешнем году рекордсменами по росту цен стали фрукты. Как сообщает Госстат, за первое полугодие они подорожали на 33,6%. На втором месте – железнодорожные пассажирские перевозки: +26,7% к стоимости с начала года. Также существенно подорожали овощи (24%) и дошкольное и начальное образование (15,5%).

А рекордсменами по снижению цен оказались яйца: с начала года они подешевели почти вдвое (на 49,7%). На втором месте по снижению цен стал газ: минус 10,3%.

Если же говорить о том, как изменились цены за 12 месяцев, то оказывается, что больше всего подорожали овощи (32,5%). А вот фрукты даже подешевели на 2,1%. Также сильно подорожали за год транспортные услуги для пассажиров (железнодорожные и авто) – на 24,7%. Из коммунальных услуг – канализация (23,9%) и водоснабжение (21,1%). Из потребительских товаров – хлеб (21%) и табачные изделия (21,8%).

Из того, что подешевело, – только яйца (-43,2%), аудио- и фототехника (-5,7%) и уже упоминавшиеся фрукты.

Летом растут в цене отдых и развлечения

Если говорить о тенденциях последнего месяца, то в это время продолжали ощутимо дорожать только фрукты (9,3%) и сахар (6,7%), а также дошкольное и начальное образование (3,1%). Остальные товары и услуги если и изменялись в цене, то в пределах 1-2% в ту или иную сторону.

Вообще, цены на потребительские услуги в последнее время имеют устойчивую тенденцию к росту. Причем не только и не столько за счет коммуналки. Так, в июне ускорился рост стоимости услуг гостиниц и ресторанов, а также санаторно-курортных учреждений. В целом годовая инфляция в сфере услуг составляет сейчас 14%. И в Нацбанке прогнозируют, что цены на рыночные услуги будут расти больше всех других компонентов базового индекса потребительских цен.

А что касается цен на потребительские товары, то в НБУ считают, что одна из причин стабилизации или даже снижения цен – крепкая гривня. "Благодаря укреплению гривни на протяжении первого полугодия 2019 года как к доллар США, так и к корзине валют – торговых партнеров Украины продолжалось замедление роста цен на непродовольственные товары (до 2%). В частности, более низкими темпами росли цены на одежду и обувь, мебель, бытовую технику, транспортные средства, а падение цен на телевизоры усилилось", – комментируют в Нацбанке ситуацию в июне.

Рост цен на продукты считают по-разному

По данным Укрстата, в июне в целом продукты питания подешевели на 1,2%. К сожалению, продолжает дорожать хлеб (1,4% за месяц) и востребованный в сезон консервации сахар (6,7%). А вот овощи за первый летний месяц подешевели сразу на 14,3%. Яйца потеряли в цене еще 26,7%. Остальные продукты питания претерпели минимальные изменения, утверждает Укрстат.

В то же время сервис "Инфляционный барометр" (regulation.gov.ua), который проводит мониторинг цен на продукты питания в крупных торговых сетях, приводит иную статистику. Так, по его данным, яйца в июне не менялись в цене. А вот хлеб подорожал сильнее, чем по данным Укрстата. В частности, житний – на 2%, а вот пшеничный – сразу на 23,6%. Также быстрыми темпами дорожала гречка (+9%). Сахар – чуть меньше: всего на 4,2%. Большинство овощей также подешевели на несколько процентов.

А вот в июле, по данным "Инфляционного барометра", существенно прибавили в цене капуста (+15,8%) и постное масло (5,9%). На 2-3 процента подорожали макароны, сало и творог. В то же время курятина подешевела более чем на 12%, говядина – на 8,5%, яйца – на 14,6%. Остальные продукты питания меняются в цене несущественно. Такая ситуация позволяет предполагать, что в июле инфляция замедлится еще больше.

Напомним, недавно новости "Сегодня" рассказывали, как сэкономить на продуктах.


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Тег цены, инфляция, услуги, хлеб, фрукты, овощи, Госстат

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АВТОР:

Александра Романюк

Источник:

Сегодня

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