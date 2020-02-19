Издевательский жест: "ЛНР" заплатила Киеву за воду мешками монет

Из так называемой ЛНР отправили на украинскую сторону 58 тонн мелочи в качестве платы за воду

Так называемые власти неподконтрольной части Луганской области, где украинцев склоняют к получению российских паспортов, расплатились за услуги водоснабжения металлическими копейками. Об этом сообщил заместитель директора Попаснянского районного водоканала Евгений Лысенко.

Так называемые власти самопровозглашенной ЛНР рассчитались за потребленную воду украинскими копейками.

"Представители" той стороны привозят деньги на мост в Счастье. В сопровождении СБУ и полиции подъезжает инкассаторская машина и инкассирует деньги. Деньги везут в банк и кладут на расчетный счет", – рассказал он.

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Лысенко уточнил, что если раньше так называемая ЛНР рассчитывалась бумажными купюрами в гривне, то сейчас перешла на копейки.

"Они привозят 58 тонн мелочи. Наши люди носят эти 25-килограммовые мешки через мост. Думаю, они глумятся над нами", – отметил он.

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