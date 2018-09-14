Украина и МВФ изменили формат сотрудничества: что это значит для Киева

Украина сможет получить макрофинансовую экономическую помощь от Международного валютного фонда (МВФ) в случае, если средства понадобятся Киеву в срочном порядке. И для этого придется следовать определенным условиях.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило, комментируя изменение формата сотрудничества Украины с МВФ с программы EFF на stand-by.

"Насколько я понимаю, изменение формата означает получение денег в случае, если он нам будут нужны. То есть сотрудничество переводится на режим готовности, в зависимости от состояния платежного баланса. То есть, если EFF предполагал выделение Украине траншей в определенные сроки в зависимости от выполнения Киевом определенных обязательств, то stand-by – своего рода гарантия платежеспособности страны. Но сейчас еще нужно изучать подробнее и смотреть, что конкретно решил МВФ", – сказал эксперт.

В свою очередь президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что о достижениях и победах власти в переговорах с МВФ говорить пока не приходится.

"Программа stand-by является просто краткосрочной. В 2014 году она полностью провалилась. Затем, в 2015 году, ввели программу EFF, которая является долговременной. Программа, которая была запущена в 2015 году, была также полностью провалена. Но об этом не может сказать ни Гройсман, ни Порошенко, ни, соответственно, МВФ. Поэтому, чтобы спасти лицо и не признавать провал, предлагается такая хитрая игра, мол, давайте мы запустим новую программу stand-by. Если предлагается этот формат, это означает, что денег [в 2018 году] не будет. Потому что когда разрабатывается новая программа, она утверждается советом директоров МВФ. Даже исключительно с технической точки зрения на это надо, как минимум, три месяца", – отметил он в комментарии сайту "Сегодня".

Эксперт добавил также, что, если даже сейчас стороны договорились о новом формате сотрудничества и запуске stand-by, теоретически в конце года по процедуре новая программа может быть утверждена Фондом, "и теоретически первый транш по ней может быть в январе 2019 года".

Как сообщалось, ранее представительница президента в парламенте, нардеп фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко заявляла, что Международный валютный фонд, миссия которого работает в Украине с 6 сентября, заменил программу помощи Украине с EFF на stand-by.

"МВФ поменял программу помощи, с которой работали, на программу stand-by. А программа международной помощи stand-by дается тем странам, которые вышли из преддефолтного состояния", - пояснила решение Луценко.

Ранее украинские СМИ уже сообщали, что правительство и МВФ обсуждают вариант запуска новой программы финансирования stand-by, которая заменит действующую EFF до ее завершения.

Кроме того, сообщалось, что Кабмин якобы согласен на повышение цен на газ на 23%. Официально никакие цифры не назывались, результаты переговоров не озвучивало ни украинское правительство, ни Международный валютный фонд.

Миссия МВФ находится в Киеве с 6 сентября. Визит продлится до 19 сентября.

Ранее в Минфине сообщили, что Украина выполнила большинство своих обязательств перед Международным валютным фондом, а визит миссии МВФ подтверждает успешное продвижение работы.

В 2015 году МВФ одобрил для Украины четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) общим объемом около 17,5 млрд долларов. Изначально программа предполагала ежеквартальный пересмотр программы. Первый транш составил 5 млрд долларов. Украина смогла почти в срок получить второй транш на 1,7 млрд долларов в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в продвижении по программе. В 2016 году переговоры возобновились, и МВФ решил выделить третий транш – 1 млрд долларов – в середине сентября-2016, а четвертый – 3 апреля 2017 года.

С июля 2017 года Украина находится в переговорном процессе с МВФ: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как в Кабмине считают такое резкое повышение цен для населения неоправданным.