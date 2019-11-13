Изменения на рынке электроэнергии отменяют энергореформу – депутат

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Принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект № 2233 отменяет реформу рынка электроэнергии и нарушает евроинтеграционные обязательства Украины. Об этом заявил народный депутат Украины Михаил Бондарь на брифинге в Верховной Раде.

"Фактически законопроект № 2233 отменяет механизм реформирования рынка энергетической энергии. Производители электрической энергии ограничиваются в своем праве выбирать сегменты рынка для продажи электрической энергии. А именно: к 1 июля 2023 года регулятор будет иметь право заставлять производителей электрической энергии продавать электроэнергию на рынке "на сутки вперед". Фактически возрождается не либерализованная система старого рынка путем закрепления права регулятора устанавливать предельные ограничения цен на конкурентных сегментах рынка – рынка "на сутки вперед", внутресуточного рынка и балансирующего рынке. Таким образом, законопроект № 2233 нарушает обязательства Украины по договору об учреждении Энергетического сообщества и Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС в части реформирования энергетической отрасли", – заявил Бондарь.

Депутат также напомнил, что в соответствии с планом мероприятий по синхронизации энергосистемы Украины с энергосистемой стран ЕС, с 2022 должен состояться переход украинской энергосистемы на автономную работу. И принятие законопроекта 2233 фактически остановит этот процесс.

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"Законопроект делает невозможным энергетическое объединение с зоной Европы. Он помешает приходу в Украину международных игроков, идет в разрез с международно-правовыми обязательствами Украины в сфере европейской интеграции", – подчеркнул Бондарь.

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Напомним, 12 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" (№ 2233). Ранее Американская торговая палата в Украине призвала депутатов снять с рассмотрения этот законопроект, поскольку он отменяет реформу энергорынка и может помешать синхронизации украинской энергосистемы с европейской.

Эксперт "Украинского института будущего" Андриан Прокоп ранее заявлял, что вмешательство государства в регулирование цен на оптовом рынке электрической энергии станет плохим сигналом для инвесторов. Он также отметил, что нынешние законодательные инициативы от провластных депутатов об изменениях в сфере энергетики фактически возвращают страну к практике ручного регулирования рынка электроэнергии, которая станет негативным сигналом для инвесторов.

Кроме того, по словам экспертов, импорт российского электричества начал уничтожать украинскую генерацию.

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