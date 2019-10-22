Изменения на рынке электроэнергии призваны снизить тарифы для предприятий Коломойского, – западные СМИ

В результате запланированной реформы рынка электроэнергии бизнесмен Игорь Коломойский, владеющий ферросплавными заводами может получить возможность платить за электроэнергию меньше. По данным западных чиновников, законодательные инициативы в электроэнергетике направлены на снижение стоимости электроэнергии для ферросплавных заводов Коломойского.

Об этом сообщило интернет-издание "Главком", ссылаясь на британское издание The Financial Times.

По словам одного западного чиновника, в результате запланированной реформы рынка электроэнергии Коломойский, владеющий ферросплавными заводами может получить возможность платить за электроэнергию меньше, чем цены, которые ему сегодня выставляют олигархи-конкуренты.

"Коломойский хочет сидеть над всеми и за кулисами дергать за ниточки, – цитирует чиновника автор публикации. – То, что они делают, очень разумно".

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Журналист подчеркнул чрезвычайно высокий темп законодательных инициатив новой власти.

"За последние несколько недель Верховная Рада Украины приняла десятки законопроектов, направленных на модернизацию экономики и модернизацию государства, иногда практически без обсуждения и рассмотрения. Вводятся новые правила концессии морских портов и инфраструктуры, добычи ресурсов, защиты прав потребителей, регулирования ценных бумаг, разукрупнение государственной газовой компании и переход на цифровые технологии в таможенном оформлении и других услуг", – перечислил он.

По мнению автора, в Украине существует большая опасность лоббирования корыстных интересов отдельных олигархов.

"Стремление правительства реформировать экономику и судебную систему также позволяет тем, кто преследует корыстные интересы, в том числе, олигархам, влиять всеми возможными способами, включая использование лояльных к ним депутатов для разработки или изменения законов", – отметило издание.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава комитета парламента Андрей Герус с нарушением регламента пролоббировал поправку – позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

Однако 1 октября была осуществлена ​​первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским.

Экс-председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк высказал мнение, что пролоббированый председателем парламентского комитета по вопросам энергетики Андреем Герус импорт электроэнергии из России возвращает страну в состояние зависимости от Кремля.

Напомним, ранее бельгиское издание I’Europeenne de Bruxelles также заявило, что Украина импортирует электроэнергию из России в интересах олигарха Коломойского.

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