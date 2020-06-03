Изменения в Налоговый кодекс ударят по украинским металлургам – Федерация работодателей

Подписанный президентом закон о внесении изменений в Налоговый кодекс (законопроект 1210) ударит по украинским металлургам и приведет к тому, что они утратят конкурентоспособность на мировых рынках. Об этом говорится в обращении Федерации работодателей Украины к президенту Владимиру Зеленскому, пишет Politeka.

В обращении отмечается, что введение в условиях кризиса изменений в Налоговый кодекс, предусматривающих усиление налоговой нагрузки, может уничтожить отечественную металлургию и повлечет серьезные проблемы в смежных отраслях.

"Ни одна страна в мире не додумалась повышать налоговое давление на бизнес. В Украине же власть принимает решение о подписании и вступлении в силу Закона Украины от 16.01.2020 г. №466 (на базе пресловутого законопроекта №1210), который, в том числе, повышает ренту на добычу железной руды в Украине в 1,5 раза. Повышение ренты приведет к увеличению стоимости железорудного сырья на внутреннем рынке и окончательной потери конкурентоспособности украинскими металлургами", - говорится в обращении.

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В ФРУ отмечают, что по металлургам ударит также предусмотренное в законе введение акциза на все базовые и индустриальные масла, что приведет к удорожанию продукции на 47%. Кроме того, введение акциза усложнит ввоз и реализацию индустриальных масел в Украине, что будет иметь негативные последствия для всей украинской промышленности, сельского хозяйства, автомобильной, железнодорожной и других отраслей экономики.

ФРУ призвала президента исправить нормы закона, ухудшающие условия ведения бизнеса в Украине, подчеркивая, что в противном случае последствия для экономики будут катастрофическими. В частности, значительно снизятся поступления в бюджеты всех уровней за счет падения объема производства или полной остановки предприятий, вырастет безработица среди работников меткомбинатов и предприятий смежных отраслей, снизится объем экспорта и валютной выручки.

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Напомним, Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" (законопроект №1210) был принят Верховной Радой 16 января 2020 и подписан президентом только 21 мая.

Ряд бизнес-ассоциаций ранее раскритиковали законопроект №1210, отмечая что он содержит большое количество предложений, способных повысить фискальное давление на добросовестных налогоплательщиков, ухудшить инвестиционный климат страны и негативно сказаться на развитии экономики страны в целом.

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По оценкам экспертов, повышение ставки ренты на добычу железной руды с 8% до 11-12%, предусмотренное указанным законом, увеличит расходы горнорудных предприятий на $64 млн в год или на 42% и может иметь критические последствия для отрасли.

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