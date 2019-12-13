Изношенные электрички: в Украине изменят организацию перевозок

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Мининфраструктуры предложит изменить организацию пригородных перевозок, которые пребывают в плачевном состоянии, передав часть из них местным властям.

"Повышение качества пригородных перевозок является одним из приоритетов Министерства инфраструктуры и программы деятельности Кабинета министров", – заявили в пресс-службе правительства.

Первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович отметил, что в 2018 году "Укрзализныця" задекларировала 12,4 млрд грн убытков от перевозки пассажиров, из них около 60% приходится на сегмент пригородных перевозок.

"Ежегодно в пригородном сообщении "Укрзализныця" перевозит около 100 млн пассажиров. Сегодня мы должны обсудить важнейшую социальную тему – это городские перевозки железнодорожным транспортом. Острая и болезненная проблема для населения Украины. Состояние, в котором они находятся, – это в первую очередь социальный вопрос, а потом уже экономический", – сказал Абрамович.

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По его словам, решение проблемы возможно через изменение модели организации пригородных перевозок.

"Соглашением об Ассоциации Украины и ЕС предусмотрено внедрение Регламента европейской модели организации пассажирских перевозок железнодорожным транспортом. Согласно данной модели, перевозки, признанные общественно важными, переводятся на контрактную основу с обеспечением соответствующей оплаты за счет средств государственного или местных бюджетов. Для пригородных поездов предметом контракта с перевозчиком станет заказ конкретного графика движения поездов в составе конкретного количества вагонов в зависимости от потребностей региона, анализа пассажиропотока, включая часы пик", – отметил первый заместитель министра.

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Абрамович отметил, что внедрение данной модели позволит местным общинам самостоятельно определять потребность в пригородных перевозках железнодорожным транспортом, влиять на составление графика движения пригородных поездов и контролировать качество услуг, предоставляемых пассажирам.

"Аналогичная реформа организации пассажирских перевозок проведена во всех странах ЕС. Основы для внедрения европейской модели заложены в законопроекте "О железнодорожном транспорте Украины", который в сентябре этого года был зарегистрирован народными депутатами Украины № 1196-1. Принятие нового закона – это начало реформы, которую нужно реализовать. Мы должны сформировать новую конкурентную среду и реформа организации пассажирских перевозок неотвратима", – отметил Абрамович.

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