Изобретатели в Украине смогут заработать в 10 раз больше

Раньше небольшое вознаграждение делили между собой авторы технологий и специалисты, которые обеспечивали их внедрение

Анна Новосад / Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров более чем в десять раз увеличил размер вознаграждения, которое украинские изобретатели должны получать за внедрение их разработок. Об этом сообщает правительственный портал.

Таким образом изобретатели должны получать не менее 20% от средств, которые зарабатывает учреждение при внедрении их разработок.

"Раньше минимальный размер вознаграждения был на уровне 0,5-3%. Эти небольшие средства должны были делиться между авторами технологий и специалистами, которые обеспечивают их внедрение. В итоге автор мог получить за свое изобретение до 1,5% от прибыли учреждения", – рассказала министр образования и науки Украины Анна Новосад.

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Сейчас минимальную ставку вознаграждения увеличили более чем десять раз. Кроме этого, авторам теперь не придется делиться этими деньгами с теми, кто обеспечивает внедрение технологий, поскольку для них предусмотрена отдельная минимальная ставка – 2% средств от заключенных договоров.

Как полагает Новосад, это даст ученым дополнительный стимул устанавливать связи с потенциальными инвесторами и искать возможности для внедрения технологий в реальном секторе экономики.

"Разработки, созданные за бюджетные средства, будут больше работать для государства и общества. Также будет строиться связь между наукой и бизнесом, которой сейчас в Украине практически нет", – отметила Новосад.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что образование – одна из немногих сфер, где в 2020 году существенно увеличивается финансирование. В следующем году на образование и науку в государственном бюджете предусмотрено на 14% больше средств, чем в нынешнем году, – 131,5 млрд грн вместо 115,2 млрд.

Мы также рассказывали о том, как можно нарастить ВВП Украины за счет науки.

Напомним, ранее новости "Сегодня" объясняли, как в Украине обстоят дела с "оптимизацией школ":

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