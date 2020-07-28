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Израиль ждет украинских заробитчан: что известно об их трудоустройстве

28 июля, 16:35

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Украинцы должны быть официально оформлены, напоминают в Киеве

В ближайшие недели Государство Израиль ожидает прибытия рабочих из Украины. Об этом шла речь на встрече в дипломатическом представительстве заместителя посла этого ближневосточного государства Иоава Быстрицкого и замминистра социальной политики Украины Бориса Лебедцова.

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"Одной из ключевых тем было официальное трудоустройство украинских рабочих в Израиле, первая команда которых уже ожидается в Израиле в течение ближайших недель", – говорится в сообщении посольства Израиля в Украине в Twitter.

Кроме того, во время встречи были согласованы направления усиления сотрудничества и обмена опытом между нашими странами.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в конце апреля украинский премьер Денис Шмыгаль встретился с послом Европейского Союза в Украине Матти Маасикасом и временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин и заявил, что Киев готов к переговорам с европейскими странами о трудоустройстве сезонных рабочих , которые решат официально пригласить заробитчан.

Важным условием являлось легальное трудоустройство сроком от трех месяцев с выполнением всех социальных гарантий и надлежащими условиями труда наших соотечественников, заявил глава украинского правительства.

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Израиль гастарбайтеры заробитчане украинцы за границей заработки

Источник: Сегодня

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