"Изучим и предоставим ответ": Украина получила предложение "Газпрома" по транзиту

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

"Нафтогаз Украины" получил официальное предложеное от российского "Газпрома" по транзиту газа. Об этом в понедельник, 18 ноября, написал исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

"Наконец получили по факсу предложение от "Газпрома", о котором пишут все СМИ... Внимательно его изучим и предоставим конструктивный ответ в ближайшее время", – сообщил он.

Витренко подчеркнул, что Украина будет надежным партнером для Европы по транзиту газа в полном соответствии с европейскими правилами.

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Как писали новости "Сегодня", "Газпром" сообщил, что направил в адрес "Нафтогаза" официальное предложение о продлении действующего контракта на транзит газа или заключении нового – сроком на год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ в 2020 году. При этом условием для продления или заключения контракта является "отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств".

Ранее о требованиях "Газпрома" также рассказывал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков.

Напомним, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. Украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя.

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