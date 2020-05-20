Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,52
29,02
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Jobmix.net: новый сайт для поиска работы

20 мая, 09:00

PR

Недавно стартовал новый сервис по поиску работы — Jobmix.net

Миссия и приоритеты нового сайта по поиску работы — создать базу качественных резюме и ориентация на быстрый, удобный и легкий поиск.

Несмотря на общую тенденцию спада посещаемости у сайтов по поиску работы, на Jobmix.net за пару месяцев зарегистрировалось уже больше тысячи компаний, а соискатели разместили больше 3000 резюме. Сейчас идет обширное привлечение новых пользователей на ресурс. Каждый день на сайте публикуются сотни новых резюме. Стартовал конкурс среди соискателей, который стимулирует приток актуальных резюме. сай.

Для работодателей действуют выгодные спецпредложения для результативного поиска сотрудников. Отличительная особенность сайта для рекрутеров — это регистрация нескольких отдельных компаний от одного аккаунта. Также некоторые работодатели оценят, что допустимо публиковать свои вакансии без предоставления информации об ИП, ФЛП и СПД.

Каждый новый работодатель, который подтвердил подлинность компании, получает одно бесплатное размещение вакансии, чтобы познакомиться с функциональностью сайта. Jobmix.net дает антикризисную поддержку медицинским, фармацевтическим и государственным организациям, они могут бесплатно размещать вакансии на сайте до конца июня.

РАЗМЕСТИТЬ БЕСПЛАТНО ВАКАНСИЮ

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

работа вакансии поиск работы Jobmix.net

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Транспорт скоро запустят, но проезд сильно подорожает
Транспорт скоро запустят, но проезд сильно подорожаетТранспорт
Погода на лето: сперва мокнем, потом согреваемся, затем сохнем и жаримся
Погода на лето: сперва мокнем, потом согреваемся, затем сохнем и жаримсяУкраина
В Кабмине предложили перекроить украинскую систему пенсий
В Кабмине предложили перекроить украинскую систему пенсийЭкономика
Доверие президента лопнуло – министр Криклий готов уйти в отставку
Доверие президента лопнуло – министр Криклий готов уйти в отставкуЭкономика
Пристайко заявил о необходимости пересмотреть условия ассоциации с ЕС
Пристайко заявил о необходимости пересмотреть условия ассоциации с ЕСЭкономика
Владельцы баз отдыха рассказали, сколько будет стоит отдых в Херсонской области и Одессе
Владельцы баз отдыха рассказали, сколько будет стоит отдых в Херсонской области и ОдессеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...