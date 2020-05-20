Jobmix.net: новый сайт для поиска работы

Миссия и приоритеты нового сайта по поиску работы — создать базу качественных резюме и ориентация на быстрый, удобный и легкий поиск.

Несмотря на общую тенденцию спада посещаемости у сайтов по поиску работы, на Jobmix.net за пару месяцев зарегистрировалось уже больше тысячи компаний, а соискатели разместили больше 3000 резюме. Сейчас идет обширное привлечение новых пользователей на ресурс. Каждый день на сайте публикуются сотни новых резюме. Стартовал конкурс среди соискателей, который стимулирует приток актуальных резюме. сай.

Для работодателей действуют выгодные спецпредложения для результативного поиска сотрудников. Отличительная особенность сайта для рекрутеров — это регистрация нескольких отдельных компаний от одного аккаунта. Также некоторые работодатели оценят, что допустимо публиковать свои вакансии без предоставления информации об ИП, ФЛП и СПД.

Каждый новый работодатель, который подтвердил подлинность компании, получает одно бесплатное размещение вакансии, чтобы познакомиться с функциональностью сайта. Jobmix.net дает антикризисную поддержку медицинским, фармацевтическим и государственным организациям, они могут бесплатно размещать вакансии на сайте до конца июня.

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