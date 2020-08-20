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К строительству новой кольцевой дороги могут присоединиться Госгеонедра, – Опимах

20 августа, 16:33

Инна Бабур Инна Бабур

Служба может подготовить расположенные рядом участки полезных ископаемых, которые используются в дорожном строительстве

Государственная служба геологии и недр может присоединиться к реализации проекта новой кольцевой дороги вокруг Киева и подготовить расположенные рядом участки полезных ископаемых, которые используются в дорожном строительстве. Об этом сообщил глава службы Роман Опимах в эфире телеканала "Украина24", пишет "Politeka".

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"Вы упомянули проект кольцевой дороги, недавно проект был представлен, когда мы получим четкие координаты, где это будет, мы попробуем подготовить участки, предложить их рынку", - отметил глава службы.

Сейчас Госгеонедра после консультаций с "Укравтодором" уже подготовила 79 участков полезных ископаемых, которые могут использоваться в дорожном строительстве и находятся вблизи основных текущих проектов "Укравтодора".

"Мы выбрали 4-5 областей Левобережной Украины, где нам "Укравтодор" подчеркнул, что здесь у нас особенно есть нехватка сырья, которое везут из других областей", – добавил Опимах.

По его словам, это позволит оптимизировать логистику доставки строительных материалов в ходе реализации национального проекта ремонта и строительства дорог.

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Опимах подчеркнул, что подготовленные службой участки предложены всем участникам рынка и каждый желающий может инициировать проведение электронного аукциона по их продаже.

Напомним, ранее глава Госгеонедр презентовал пакет реформ с новыми правилами для недропользователей. В частности, реформа предусматривает упрощение правил для "малого недропользования", также введение рассрочки платежей за предоставление спецразрешений и свободное обращение спецразрешений.

Изменения в законодательство о недропользовании поддержал председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины Михаил Саакашвили.

Ранее депутаты экологического комитета парламента одобрили деятельность Государственной службы геологии и недр в первом полугодии текущего года. В частности, по запуску службой Единого окна недропользователя, что позволило вдвое сократить количество возвратов документов заявителям и наладить эффективный диалог с субъектами рынка.

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Киев дороги Укравтодор Госгеонедра кольцевая дорога Роман Опимах
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