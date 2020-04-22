Кабмин дал добро на "карантинную тысячу": кому положена помощь

Для начала выплат требовалось изменить госбюджет

Кабинет министров Украины поддержал постановление Министерства социальной политики о выплате одноразовой денежной помощи в размере тысячи гривен отдельным категориям населения в связи с чрезвычайной ситуацией в Украине из-за коронавируса. Решение приняли без обсуждения на заседании правительства, онлайн-трансляцию которого можно посмотреть на сайте "Сегодня".

В частности, помощь предусмотрена для:

пенсионеров, размер пенсии которых не превышает 5000 гривен по состоянию на 1 апреля 2020 года с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, индексации, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы и других доплат к пенсиям;

лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью (кроме лиц из их числа, получающих помощь в связи с утратой кормильца);

лиц, не имеющие права на пенсию;

неработающих лиц, достигших пенсионного возраста, но не получивших права на пенсию.

Ранее в Минсоцполитики объясняли, что для выплаты "карантинной тысячи" требуется внести изменения в государственный бюджет Украины. Такое решение уже добрил парламент и подписал президент, средства выделят из специально созданного Фонда борьбы с COVID-19.

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