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Кабмин дал добро на "карантинную тысячу": кому положена помощь

22 апреля, 13:50

Ксения Капустинская

Для начала выплат требовалось изменить госбюджет

Кабинет министров Украины поддержал постановление Министерства социальной политики о выплате одноразовой денежной помощи в размере тысячи гривен отдельным категориям населения в связи с чрезвычайной ситуацией в Украине из-за коронавируса. Решение приняли без обсуждения на заседании правительства, онлайн-трансляцию которого можно посмотреть на сайте "Сегодня".

В частности, помощь предусмотрена для:

  • пенсионеров, размер пенсии которых не превышает 5000 гривен по состоянию на 1 апреля 2020 года с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, индексации, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы и других доплат к пенсиям;
  • лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью (кроме лиц из их числа, получающих помощь в связи с утратой кормильца);
  • лиц, не имеющие права на пенсию;
  • неработающих лиц, достигших пенсионного возраста, но не получивших права на пенсию.

Ранее в Минсоцполитики объясняли, что для выплаты "карантинной тысячи" требуется внести изменения в государственный бюджет Украины. Такое решение уже добрил парламент и подписал президент, средства выделят из специально созданного Фонда борьбы с COVID-19.

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