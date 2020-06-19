Кабмин даст деньги медучреждениям с дефицитом финансирования

Кабмин, который распоряжается средствами фонда для борьбы с коронавирусом, выделил 2,3 млрд грн медицинским учреждениям, которые оказались на грани закрытия из-за второго этапа реформы. Решение о внесении изменений в порядок реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения было принято на внеочередном заседании правительства.

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"Мы предлагаем внести изменения в порядок реализации программы гарантий медицинского обслуживания населения в 2020 году. Что именно предполагается нашими изменениями? Поддержка ввода нового пакета этой программы – так называемого пакета механизма поддержки наших учреждений здравоохранения, на которые мы предлагаем добавить 2,231 млрд грн", – сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время заседания.

По словам министра, средства будут направлены на поддержку медицинских учреждений, оставшихся с дефицитом финансирования в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

"Это те учреждения, которые стали на грань закрытия, так как финансирование было минус 50% у 332 учреждений. Это учреждения, которые имеют различную направленность, – противотуберкулезная служба, психиатрические больницы, районные, инфекционные больницы. Это все направления медицины", – отметил Степанов.

Он добавил, что изменения начнут действовать с 1 июля.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабмин, как и обещал ранее, выделит деньги на повышение зарплат врачам и медицинским работникам с 1 сентября. Среднему медперсоналу повысят зарплату примерно на 2 тыс. 360 грн.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зарплата врачей второго звена в Украине сейчас одна из самых низких, что недопустимо для цивилизованной страны, а тем более – в условиях усложненной эпидемической ситуации.

В связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 власти задумались над возвращением некоторых ограничений.

Напомним, 11 июня премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что половина средств из спецфонда по борьбе с COVID-19 объемом около 65 млрд грн уже потрачена.

Мы рассказывали о том, как медики больницы Павлова вышли на новый протест:

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