Кабмин хочет уменьшить разрыв между зарплатами мужчин и женщин

Как известно, в некоторых отраслях женщины получают на 40% меньше, чем мужчины

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В Кабмине, некоторые министры которого получали более 200 тыс. грн, планируют к 2025 году увеличить соотношение средней зарплаты женщин и мужчин до 83% и до 85% – в 2030 году. Об этом сообщается в Концепции реализации госполитики развития социально ответственного бизнеса до 2030 года.

В 2015 году этот показатель составлял всего 74,9%.

Как известно, в Украине женщин больше, чем мужчин. Разница в численности достигает почти 3 млн человек.

Такой вывод можно сделать, исходя из данных исследования, которое 23 января представил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, ссылаясь на результаты так называемой электронной переписи населения.

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По его данным, численность украинских мужчин составляет 17 млн 280 тыс. человек, а женщин – 20 млн 9 тыс.

Однако в некоторых отраслях разрыв между зарплатами мужчин и женщин достигает 40%.

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Новости "Сегодня" ранее рассказывали, почему женщины в Украине получают меньше, чем мужчины:

Также сайт "Сегодня" рассказывал о том, что украинские медсестры получают самую низкую в Европе зарплату. В среднем по Украине они зарабатывают 4573 грн, отмечается в статистике Госслужбы занятости.

Меньше всего медицинские сестры получают в скорой – в среднем 4173 грн, больше в стоматологии – 5182 грн.

В то же время женщины являются руководителями на 28,9% предприятий, учреждений и организаций в Украине.

Женщины управляют большинством коммунальных организаций Украины: 76,96% руководительниц — женщины, в то время как 23,04% руководителей — мужчины. Помимо этого, женщин больше среди руководителей органов государственной власти (63,7%), профсоюзов (61,47%), органов самоорганизации населения (52,35%), ОСМД (52,7%) и предприятий потребительской кооперации (57,42%).

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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