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Кабмин изменил правила регистрации детей: подробности

27 мая, 17:35

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Процедуру регистрации несовершеннолетних упростили

При регистрации несовершеннолетнего ребенка не будут требовать документы, подтверждающие право на проживание в жилье по адресу регистрации места проживания родителей/одного из родителей или законного представителя. О таком решении правительства сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, Кабмин рассмотрел проект постановления "О внесении изменений в Правила регистрации места жительства" во время заседания в среду, 27 мая.

В случае отсутствия этих документов, если жилье в ипотеке или в доверительной собственности, регистрация места жительства будет с согласия собственника/совладельца жилья, нанимателя или членов его семьи (с согласия ипотекодержателя или доверительного собственника).

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В органе регистрации смогут проверить находится ли жилье в ипотеке или в доверительной собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

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А в заявлении при регистрации места жительства можно писать, что жилье находится в ипотеке/доверительной собственности как способа обеспечения исполнения обязательств.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что украинцев вскоре ожидают такие цифровые новации в приложении "Дія":

  • внедрение цифровых документов;
  • электронные выборы;
  • уплата штрафов на авто онлайн;
  • электронная прописка;
  • е-подпись в "Дії";
  • отчеты и налоги для ФЛП онлайн;
  • смена водительского удостоверения;
  • регистрация ООО;
  • оформление субсидии.

В целом, большую часть административных услуг планируют оцифровать и предоставлять онлайн. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский во время онлайн-презентации цифровых паспортов в мобильном приложении "Дія".

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дети регистрация правительство прописка место жительства

Источник: Сегодня

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