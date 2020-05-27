Кабмин изменил правила регистрации детей: подробности

При регистрации несовершеннолетнего ребенка не будут требовать документы, подтверждающие право на проживание в жилье по адресу регистрации места проживания родителей/одного из родителей или законного представителя. О таком решении правительства сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, Кабмин рассмотрел проект постановления "О внесении изменений в Правила регистрации места жительства" во время заседания в среду, 27 мая.

В случае отсутствия этих документов, если жилье в ипотеке или в доверительной собственности, регистрация места жительства будет с согласия собственника/совладельца жилья, нанимателя или членов его семьи (с согласия ипотекодержателя или доверительного собственника).

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В органе регистрации смогут проверить находится ли жилье в ипотеке или в доверительной собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

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А в заявлении при регистрации места жительства можно писать, что жилье находится в ипотеке/доверительной собственности как способа обеспечения исполнения обязательств.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что украинцев вскоре ожидают такие цифровые новации в приложении "Дія":

внедрение цифровых документов;

электронные выборы;

уплата штрафов на авто онлайн;

электронная прописка;

е-подпись в "Дії";

отчеты и налоги для ФЛП онлайн;

смена водительского удостоверения;

регистрация ООО;

оформление субсидии.

В целом, большую часть административных услуг планируют оцифровать и предоставлять онлайн. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский во время онлайн-презентации цифровых паспортов в мобильном приложении "Дія".

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