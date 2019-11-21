Кабмин изменил список стратегических предприятий: подробности

В действующий список из 321 стратегического предприятия включены еще четыре объекта

/ Фото: Кабинет министров Украины

Правительство изменило перечень государственных предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

Как сообщается, в действующий список из 321 стратегического предприятия включены еще четыре объекта:

АО "Укрзализныця" – это предприятие входит в реестр крупных налогоплательщиков и является естественным монополистом;

ГП "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им Я. Осады" – отвечает критериям стратегических предприятий, доля продукции которых на общегосударственном рынке товаров имеет важное социально-экономическое значение;

ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) – соответствует критерию стратегического предприятия, поскольку количество работающих сотрудников превышает 5 тысяч человек, а также является крупным налогоплательщиком;

ГСП "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами" – отвечает трем критериям стратегических предприятий: относится к категории гражданской обороны; является предприятием, контроль за деятельностью которого со стороны государства гарантирует защиту граждан от последствий влияния неконтролируемого изготовления, использования или реализации опасной продукции; является исполнителем общегосударственных целевых научно-технических программ и государственных заказов.

Кроме того, из списка исключены 39 объектов. Среди них четыре предприятия Минэкономразвития, деятельность которых не соответствует ни одному из критериев, четыре объекта, на базе которых создано АО "Укрзализныця", и 31 объект Госкомтелерадио, которые были реорганизованы путем присоединения к НОТУ.

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В Минэкономики отмечают, что сейчас законодательством не предусмотрен запрет на приватизацию предприятий, включенных в перечень стратегических объектов госсобственности.

Напомним, 2 октября Верховная Рада отменила список не подлежащих приватизации предприятий.

Помимо прочего, законопроект предусматривает, что объекты права госсобственности, которые находятся на временно оккупированных территориях, не подлежат приватизации до полного восстановления конституционного строя Украины на временно оккупированных территориях.

Более подробно о приватизации крупных предприятий читайте в статье "Новый старт массовой приватизации в Украине: что будут продавать и насколько успешно".

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