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Кабмин начинает борьбу за легальное трудоустройство в строительной отрасли

2 марта, 20:29

Виктория Подолянец

В строительной отрасли стартовала информационная кампания, направленная на легализацию работников

Правительство начинает борьбу с нелегальной занятостью в строительной отрасли. Такими планами поделился министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

"Легальная работа и белая зарплата. Продолжаем кампанию по детенизации занятости. Сегодня стартовала вторая волна разъяснительной кампании. На этот раз – в строительстве. На первом этапе до 20 марта инспекторы будут информировать работодателей, никаких принудительных мероприятий применять не будут. А уже на втором этапе, инспекционном, как говорят, кто не спрятался, я не виноват: будут накладывать штрафы, если выявят незадекларированный труд", – написал он в Facebook.

Он добавил, что строительство – одна из самых рискованных сфер по травмированию: в 2019 году почти 15% от общего количества травм на производстве со смертельным исходом произошло именно в строительной отрасли. Причем динамика имеет тенденцию к росту.

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Как отметил министр, информационная кампания уже состоялась в сфере торговли товарами и услугами, в результате чего было трудоустроено более 123 тысяч человек.

По его словам, в течение 2020 года подобная работа по детенизации будет проводиться в отраслях сельского хозяйства, транспорта и курьерской деятельности.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине несколько миллионов граждан работают без официального оформления трудовых отношений с работодателем.

Недавно премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что цель его правительства на 2020 год – добиться создания 200 тысяч новых легальных рабочих мест. Помимо этого, время поиска работы должно сократиться в среднем с 3,6 до 2 месяцев". В нынешнем правительстве считают, что если его программу реализуют, то за 10 лет можно получить один миллион новых рабочих мест.

Сайт "Сегодня" рассказывал: президент Владимир Зеленский рассчитывает, что жители страны не будут уезжать на заработки, поскольку зарплаты в Украине серьезно вырастут.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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налоги пенсии зарплаты застройщики Минэкономики рынок труда рынок жилья Тимофей Милованов Гоструда трудовая миграция

Источник: Сегодня

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