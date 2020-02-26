Кабмин облегчит жизнь облгосадминистрациям: Дубилет сообщил детали

Правительство планирует отменить большинство отчетов, которые регулярно подают в Кабмин обладминистрации и Киевская горгосадминистрация. Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, который ранее сообщил, что Кабмин обнаружил "удивительную схему" кражи бюджетных денег.

"Мы провели анализ, какие отчеты готовят для Кабмина на постоянной основе обладминистрации и КГГА. Всего оказалось 4185 отчетов. Начали разбираться с каждым отчетом отдельно. Оказалось, что почти 3000 (70%) этих отчетов не нужны. Они отнимают кучу времени у того, кто их готовит, но почти всегда просто накапливаются на запыленных шкафах", – написал Дубилет.

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Чиновник отметил, что система отчетности в Украине накапливалась с 1992 года. Часто эти отчеты были не системными, когда об одном и том же отчитываются все области, а стихийными. Он привел пример, что Винницкая облгосадминистрация еще с 1995 года подавала отчеты о просроченной дебиторской задолженности по внешнеэкономическим операциям.

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"Мы выяснили еще одну невероятную штуку. Около 10% отчетов не были нужны даже официально. В свое время их отменили, но как будто забыли сообщить об этом в регионы…" – написал Дубилет.

Министр сообщил, что сейчас вместе с министерствами и другими органами власти работает над отменой ненужной работы. По его словам, часть отчетов уже отменили, еще часть отменят в течение 2-3 недель.

Напомним, ранее Дмитрий Дубилет представил результаты так называемой электронной переписи населения. Согласно озвученным данным, численность мужчин в Украине составляет 17 млн 280 тыс. человек, а женщин – 20 млн 9 тыс.

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