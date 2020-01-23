Кабмин намерен обнародовать данные о доходах украинцев

Правительство намерено обнародовать информацию об официальных доходах украинцев. Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил на пресс-конференции об итогах электронной переписи населения, передает "Укринформ".
"Далее мы дадим информацию по доходам, по официальным доходам, интересной будет информация", – сказал Дубилет.
Также он сообщил, что в течение одного-двух лет будет создан Единый реестр украинцев.
"Я надеюсь, что в течение одного-двух лет мы сможем привести в порядок большой проект по запуску единого реестра украинцев, который будет верифицирован и наполняться одновременно с многих реестров", – сказал Дубилет.
Как сообщалось, результаты оценки численности наличного населения Украины, которую провело правительство, показали, что в настоящее время в стране проживает 37 миллионов 289 тысяч человек. Оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей. Отклонение выявленных результатов не превышает 2,86%.
Ранее Дмитрий Дубилет рассказал как проводится электронная перепись населения. Вместе со специалистами по математике и социологии ее проводят по следующему алгоритму:
- собирается анонимная информация у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении;
- собираются данные из реестров о детях (ЗАГСы) и пенсионерах (Пенсионный фонд);
- проводятся "калибровкой" социологические опросы: уточняют, сколько SIM-карт приходится в среднем на одного украинца в разных группах;
- эти данные вносятся в математическую модель.
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