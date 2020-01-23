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Кабмин намерен обнародовать данные о доходах украинцев

23 января, 12:49

В течение одного-двух лет также будет создан Единый реестр украинцев

Заседание Кабмина

Заседание Кабмина / Фото: Кабинет министров Украины

Правительство намерено обнародовать информацию об официальных доходах украинцев. Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил на пресс-конференции об итогах электронной переписи населения, передает "Укринформ".

"Далее мы дадим информацию по доходам, по официальным доходам, интересной будет информация", – сказал Дубилет.

Также он сообщил, что в течение одного-двух лет будет создан Единый реестр украинцев.

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"Я надеюсь, что в течение одного-двух лет мы сможем привести в порядок большой проект по запуску единого реестра украинцев, который будет верифицирован и наполняться одновременно с многих реестров", – сказал Дубилет.

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Как сообщалось, результаты оценки численности наличного населения Украины, которую провело правительство, показали, что в настоящее время в стране проживает 37 миллионов 289 тысяч человек. Оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей. Отклонение выявленных результатов не превышает 2,86%.

Ранее Дмитрий Дубилет рассказал как проводится электронная перепись населения. Вместе со специалистами по математике и социологии ее проводят по следующему алгоритму:

  • собирается анонимная информация у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении;
  • собираются данные из реестров о детях (ЗАГСы) и пенсионерах (Пенсионный фонд);
  • проводятся "калибровкой" социологические опросы: уточняют, сколько SIM-карт приходится в среднем на одного украинца в разных группах;
  • эти данные вносятся в математическую модель.

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доходы правительство перепись населения Дмитрий Дубилет

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