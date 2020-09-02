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Кабмин намерен создать рабочую группу по объединению "Центрэнерго" с госшахтами

2 сентября, 17:30

Инна Бабур Инна Бабур

Создание рабочей группы необходимо для оптимизации работы "Центрэнерго"

Кабинет министров намерен создать межведомственную рабочую группу по отработке вопроса определения модели объединения при участии государственных угледобывающих предприятий и ПАО "Центрэнерго", сообщает "Интерфакс-Украина".

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Соответствующий проект постановления, разработанный Фондом государственного имущества, включен в повестку дня заседания правительства в среду.

Согласно проекту постановления, межведомственная рабочая группа должна определить модель объединения государственных угледобывающих предприятий и "Центрэнерго" в месячный срок.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что создание рабочей группы необходимо для оптимизации работы "Центрэнерго", являющегося основным потребителем угля государственных угледобывающих предприятий, обеспечения рынка сбыта угля отечественного происхождения и бесперебойной работы государственных шахт.

По мнению авторов проекта постановления, создание объединения будет, в частности, способствовать повышению инвестиционной привлекательности "Центрэнерго" в разрезе будущей приватизации, запланированной на 2021 год, а также позволит отказаться от дотаций в угольную отрасль.

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Как сообщалось, Министерство энергетики 31 августа заявило, что в будущей Концепции трансформации угольных регионов хочет предусмотреть создание вертикально интегрированной компании в составе "Центрэнерго" и наиболее эффективных государственных угледобывающих предприятий.

1 сентября компания "ДТЭК Добропольеуголь", являющаяся арендатором целостного имущественного комплекса "Добропольеуголь", заявила, что выступает за более плодотворное сотрудничество с ПАО "Центрэнерго".

Ранее идею передачи перспективных государственных шахт возглавляемой им компании с последующим построением работы по снижению себестоимости добываемого ими угля поддержал и.о. генерального директора "Центрэнерго" Александр Корчинский.

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