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На зарплаты шахтерам выдали 327 млн гривен: решение Кабмина

24 марта, 16:04

Виктория Подолянец

Правительство заботится о том, чтобы сотрудники госшахт, которые долго не получали зарплату, смогли защититься от коронавируса

Правительство погасило долги по заработной плате горнякам за 2019 год и за февраль 2020 года, перечислив шахтам, в отношении которых были большие планы по реформированию, 327 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и защиты окружающей среды со ссылкой на заявление и.о. министра, председателя Оперативного штаба Минэкоэнерго Виталия Шубина во время селекторного совещания с руководителями государственных угольных предприятий.

Шубин отметил, что горняки получили заработную плату, что поможет людям пережить этот период, пройти все вызовы, которые стоят сейчас перед государством в связи с распространением коронавируса.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в феврале 2020 года правительство выплатило шахтерам 654 млн гривен для погашения задолженности по зарплатам.

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Президент Владимир Зеленский поручил погасить до апреля задолженности по зарплатам перед горняками, которая сформировалась осенью 2019 года и достигла более 1 млрд гривен.

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Напомним, Украина находится на пороге угольной реформы. Отрасль ждет большой переучет, детальное обследование государственных шахт и создание профильного государственного комитета.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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правительство уголь зарплаты шахты задолженность Минэнерго госшахты угольная отрасль

Источник: УНИАН

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