Кабмин направил на компенсацию стоимости сельхозтехники 555 млн грн

Последняя часть финансирования по этой программе на сумму 9 млн грн будет выплачена в ближайшее время

В Украине, где хотят создать продуктовый госрезерв, Кабмин начал финансирование бюджетной программы "Финансовая поддержка сельхозпроизводителей" в 2020 году, а именно частичной компенсации стоимости с/х техники и оборудования отечественного производства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства.

Так, Минэкономики приказами от 22 мая 2020 года № 936 и № 937 утвердило распределение средств в размере 555 млн грн между уполномоченными банками для перечисления их на текущие счета сельскохозяйственных производителей, которые приобрели технику и оборудование в октябре и ноябре 2019 года.

Всего сумма задолженности по этой программе составляла 564 млн грн. А последняя часть финансирования в сумме 9 млн грн будет утверждена к выплате в ближайшее время.

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Средства получат 4 102 аграрных компании, которые за указанный период приобрели 14 756 единиц техники и оборудования на общую сумму 2,7 млрд грн.

"Для правительства крайне важным является продолжение финансирования программы по технике, ведь за годы своей реализации она демонстрирует положительные экономические эффекты. Так, число производителей сельхозтехники с должным уровнем локализации возросло до 4,5 раза, что способствовало расширению количества рабочих мест минимум на 5000 тысяч", – прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Также среди эффективных показателей действия программы:

рост инвестиции в развитие машиностроения в области АПК – объем инвестиций на технологическое перевооружение производства в 2017-2019 гг. составил около 2 млрд грн;

процент отечественной техники в формировании рынка сельхозтехники и оборудования в Украине вырос до 33% в 2019 году с 15,2% в 2017 году;

номенклатура отечественной техники и оборудования значительно расширена: 12 542 наименований появилось в 2019 году по сравнению с 792 в 2017 году;

вырос фонд оплаты труда: все производственные предприятия-участники в соответствии с требованиями программы подняли фонд оплаты труда как минимум до 8% в себестоимости производимой/реализуемой продукции.

мультипликатор уплаты налогов от реализации программы в 2019 году достиг 1:1,7 (учитывая общую сумму налогов и сборов по сравнению с расходами бюджета).

Ожидаемый эффект от финансирования программы в 2020 году:

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увеличение объемов реализации отечественной техники и оборудования на 15%;

поступления налогов и сборов от участников программы и смежных производств составят около 2,34 млрд грн, из которых более 550 млн грн – налоги на фонд оплаты труда.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, какой урожай соберет Украина.

С начала 2019/2020 маркетингового года ( МГ, июль-июнь) по состоянию на 25 мая экспорт зерновых культур из Украины достиг 53,506 млн тонн, что на 7,785 млн тонн превышает результат аналогичного периода прошлого сезона, который составил 45,72 млн тонн.

Также мы сообщали о том, что в этом году посевная кампания прошла в штатном режиме. Украинские агропредприятия получили все ресурсы для посевной даже во время чрезвычайной ситуации.

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