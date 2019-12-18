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Кабмин нашел деньги на зарплаты шахтерам

18 декабря, 13:01

Правительство приняло решение на очередном заседании, сообщил премьер-министр

/ Фото: AFP

Кабинет министров Украины направил 322,6 млн гривен на выплату зарплаты шахтерам, требовавшим погасить задолженность. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По словам Гончарука, соответствующее решение было принято на очередном заседании правительства. Речь идет о горняках, которые работают на государственных шахтах.

"Правительство направило 322,6 млн гривен для выплаты зарплаты шахтерам", – написал Гончарук в своем официальном Telegram-канале.

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Напомним, в ноябре-2019 бастующим горнякам уже перечислили миллиард гривен. Для этого пришлось вносить изменения в государственный бюджет на 2019 год.

Ранее новости "Сегодня" также писали о том, что премьер-министр Гончарук дал важное обещание шахтерам. Глава правительства также напомнил, что проблема с задолженностью шахтерам существует уже не первый год. В Украине по состоянию на сентябрь шахтерам государственных шахт, оказавшихся в критическом состоянии, задолжали и не выплатили почти 900 миллионов гривен.

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шахтеры зарплаты горняки задолженность Кабинет министров госшахты Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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