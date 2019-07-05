Кабмин назначил Нефьодова главой Таможенной службы

Решение о назначении Нефьодова принято на заседании правительства

Фото: Сегодня

Кабинет министров Украины утвердил первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефьодова в должности главы Государственной таможенной службы Украины (ГТС).

Соответствующее решение принято 5 июля на заседании правительства.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 18 декабря 2018 года Кабмин принял решение о разделении Государственной фискальной службы на два отдельных органа – Таможенную и Налоговую службы (ГТС и ГНС), а 6 марта 2019 года – утвердил соответствующие положения.

Конкурс на руководителей указанных служб был объявлен 20 марта. ГНС возглавил Сергей Верланов, а конкурс на главу ГТС был приостановлен 23 апреля. Заключительный этап конкурса на руководителя Таможни состоялся 25 июня после того, как его разблокировали по решению суда. Победителем стал Нефьодов, а комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы рекомендовала Кабинету министров назначить его главой Таможенной службы.

Позже Нефьодов назвал три основных задачи Государственной таможенной службы. По его мнению, это таможенная безопасность, содействие международной торговле и сбор поступлений.

Ранее мы сообщали, что работники Львовской таможни пресекли незаконное перемещение валюты через границу – гражданин Украины пытался провезти 35 тыс. долларов, не указав их в декларации.

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