Кабмин обнародовал постановление про обновленный план анбандлинга "Нафтогаза"

Документ был опубликован на сайте правительства в среду, 18 сентября

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Кабинет министров Украины вечером в среду на правительственном портале обнародовал постановление №840 с обновленным планом отделения от НАК "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа.

Кроме того, обнародовано распоряжение №791-р от 18 сентября, которым будущий оператор ГТС Украины ПАО "Магистральные газопроводы Украины" передан в управление Минфина.

С принятием нового плана отделения постановления КМУ №496 от 1 июля 2016 года и №800 от 9 ноября 2016 года об анбандлинге и реструктуризации НАК "Нафтогаз Украины" утратят силу.

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Как известно, накануне трехсторонних газовых переговоров Кабинет министров утвердил новую модель отделения газотранспортной системы (ГТС) от Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз". 18 сентября на заседании правительства отделили транспортировку природного газа от его добычи и поставки. Это, по мнению чиновников, откроет возможность привлекать инвестиции в украинскую ГТС. Управлять магистральными газопроводами Украины будет Министерство финансов.

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Новости "Сегодня" ранее сообщали, что в мае правительство утвердило модель проведения анбандлинга "Нафтогаза" – создания независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) – по модели Оwnership Unbundling (OU), на которой настаивал тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман, то есть вывод оператора и ГТС за пределы группы.

В "Нафтогазе" настаивали, что при разделении компании газотранспортные активы должны остаться в группе, а независимый оператор – перейти независимому органу или стороне (Independent System Operator, ISO). Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявлял, что проведение анбандлинга по требованию Кабмина содержит риски проигрыша "Газпрому" в новом арбитраже.

В свою очередь Всемирный банк поддержал позицию Кабинета министров о необходимости отделения газотранспортного бизнеса "Нафтогаза" по модели OU.

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