Кабмин обнаружил "удивительную схему" кражи бюджетных денег: Дубилет раскрыл детали

Фото: facebook.com/dubilet

Организаторы коррупционной схемы, связанной с запуском электронной акцизной марки, получили государственное финансирование в размере 20 млн гривен и рассчитывали получить 369 млн гривен на имя компании в Гонконге. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

"Хочу рассказать об удивительной схеме, которую мы обнаружили вместе с Министерством экономики. Попробую изложить кратко. Параллельно мы подали заявление в НАБУ со всеми фамилиями и документами. Как вы знаете, мы вместе с Минфином, Минэкономики и другими органами работаем над электронной акцизной маркой. Мы вышли на элегантное решение, которое позволит запустить систему без значительных инвестиций как со стороны бизнеса, так и со стороны государства. Сначала мы планируем запустить эту систему на алкоголь, а затем – для лекарств и других групп товаров (не обязательно подакцизных). Собственно, вокруг лекарств история и разгорелась", - написал Дубилет в своем Telegram-канале.

Читайте также: В Днепре разоблачили коррупционную схему: на ремонте школы украли миллионы

Реклама

Он отметил, что еще в 2019 году ассоциация, которая объединяет крупнейших производителей лекарств, договорилась с государством о совместной борьбе с подделками. Компании, входящие ассоциацию потратили около 1 млн долларов на разработку софта и уже были готовы передавать его государству.

"И тут началось что-то странное. Неожиданно государство говорит ассоциации, разработанный софт не нужен. Вместо этого будет разрабатываться другой софт – с блокчейном. <...> Запускается инвестиционный конкурс, в котором побеждает компания из Гонконга. Компания утверждает, что разработает софт за 369 млн гривен и собирается вернуть себе эти деньги через лицензионные платежи от участников рынка (вот это компании, которые уже потратили 1 млн долларов на создание софта, наверное, удивились!). Более того, в Украине была создана ООО, совладельцем которой стала эта компания из Гонконга. И это ООО получило от государства 20 млн грн финансирование, на которые она и должна была разработать этот софт", – резюмировал Дубилет, отметив, что в схеме могут быть замешаны представители предыдущего украинского правительства.

В тренде 50 гривен за консультацию: как государство оплатит медуслуги для украинцев

Напомним, ранее в рамках борьбы с коррупцией в Украине правоохранителям позволили требовать от банков информацию о клиентах в обход положений о банковской тайне. В частности, им больше не требуется получать для этого решение суда.

Кроме того, с 1 января 2020 года в Украине вступил в силу закон об обличителях коррупции.

Правда, ранее экс-генпрокурор Святослав Пискун заявлял, что в нынешних реалиях "изобличители" будут договариваться с коррупционерами. В комментарии сайту "Сегодня" он разложил по полочкам закон о защите обличителей коррупции и указал на его недостатки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама