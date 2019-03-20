Кабмин объявил конкурс на глав налоговой и таможенной служб
Правительство также утвердило условия его проведения
Кабинет министров Украины объявил конкурс на должности руководителей Государственной налоговой (ГНС) и Государственной таможенной (ГТС) служб.
Об этом 20 марта написал министр Кабинета министров Александр Саенко на своей странице в Facebook.
"Сегодня правительством принято решение об объявлении конкурса на председателя Государственной налоговой службы и председателя Государственной таможенной службы, а также утверждены условия его проведения", – сообщил он.
По его словам, Комиссия высшего корпуса государственной службы проведет конкурс 16 апреля.
Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров принял решение о разделении Государственной фискальной службы на ГНС и ГТС.
Правительство также решило, что разделением ГФС будет заниматься рабочая группа. Участники этой группы уже направили 13 предложений по реформированию Службы.
6 марта Кабмин утвердил с доработкой положения о двух новых службах. Согласно проекту постановления и тексту проекта положений, ГНС и ГТС будут созданы как два юрлица.
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