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Кабмин объявил конкурс на глав налоговой и таможенной служб

Сегодня, 13:56

Правительство также утвердило условия его проведения

Фото: Pixabay
Кабмин объявил конкурс на глав налоговой и таможенной служб //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f7f/45d/5c7f7f45d7078.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f7f/45d/5c7f7f45d7078.jpg Экономика Правительство также утвердило условия его проведения

Кабинет министров Украины объявил конкурс на должности руководителей Государственной налоговой (ГНС) и Государственной таможенной (ГТС) служб.

Об этом 20 марта написал министр Кабинета министров Александр Саенко на своей странице в Facebook.

"Сегодня правительством принято решение об объявлении конкурса на председателя Государственной налоговой службы и председателя Государственной таможенной службы, а также утверждены условия его проведения", – сообщил он.

По его словам, Комиссия высшего корпуса государственной службы проведет конкурс 16 апреля.

Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров принял решение о разделении Государственной фискальной службы на ГНС и ГТС.

Правительство также решило, что разделением ГФС будет заниматься рабочая группа. Участники этой группы уже направили 13 предложений по реформированию Службы.

6 марта Кабмин утвердил с доработкой положения о двух новых службах. Согласно проекту постановления и тексту проекта положений, ГНС и ГТС будут созданы как два юрлица.

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Тег саенко, ГФС, Государственная налоговая служба, Государственная таможенная служба

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