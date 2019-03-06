Кабмин объявил открытый конкурс на пост главы "Нафтогаза"

Правительство приняло соответствующее решение 6 марта

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Кабмин объявил открытый конкурс на пост главы "Нафтогаза" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/908/d41/5c7908d41d775.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/908/d41/5c7908d41d775.jpg 2019-03-06T12:42:00+02:00 Экономика Правительство приняло соответствующее решение 6 марта

Кабинет министров объявил открытый конкурс на должность главы правления "Нафтогаза Украины", сообщает пресс-служба правительства.

Соответствующее решение принято сегодня, 6 марта.

"Следуя принципам прозрачности и продолжая укрепление, усиление внедрения лучших практик и норм корпоративного управления, обеспечение стабильности функционирования органов управления компаний, Кабинет министров Украины объявил открытый конкурс на должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", – сказано в сообщении.

Конкурс стартует 23 марта, на следующий день после завершения контракта с действующим председателем компании Андреем Коболевым. Он продлится 30 дней.

Отбор кандидатов на пост главы "Нафтогаза" будет проходить в соответствии с постановлением № 777 "О проведении конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики", отмечает пресс-служба правительства.

Новость дополняется.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Кабмин объявил открытый конкурс на пост главы "Нафтогаза"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.