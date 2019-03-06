Кабмин объявил открытый конкурс на пост главы "Нафтогаза"
Правительство приняло соответствующее решение 6 марта
Кабинет министров объявил открытый конкурс на должность главы правления "Нафтогаза Украины", сообщает пресс-служба правительства.
Соответствующее решение принято сегодня, 6 марта.
"Следуя принципам прозрачности и продолжая укрепление, усиление внедрения лучших практик и норм корпоративного управления, обеспечение стабильности функционирования органов управления компаний, Кабинет министров Украины объявил открытый конкурс на должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", – сказано в сообщении.
Конкурс стартует 23 марта, на следующий день после завершения контракта с действующим председателем компании Андреем Коболевым. Он продлится 30 дней.
Отбор кандидатов на пост главы "Нафтогаза" будет проходить в соответствии с постановлением № 777 "О проведении конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики", отмечает пресс-служба правительства.
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