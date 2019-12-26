Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,26
25,77

Кабмин обязал "Нафтогаз" досрочно перечислить в госбюджет 8,5 млрд грн дивидендов

26 декабря, 15:22

Государство получит дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности компании в 2019 году

/ Фото: Кабинет министров Украины

Правительство, которое ранее провело экстренное заседание по вопросу газовых переговоров, обязало компанию "Нафтогаз Украины" досрочно выплатить 8,5 млрд грн дивидендов по итогам работы за первые три квартала текущего года. Соответствующее распоряжение Кабмина №1339-р от 26 декабря "О решении общего собрания акционерного общества НАК "Нафтогаз Украины" опубликовано на Правительственном портале.

"Акционерному обществу "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" не позднее 27 декабря 2019 года направить часть чистой прибыли за девять месяцев 2019 года на сумму 8,5 млрд грн на выплату дивидендов в государственный бюджет в счет дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году", - говорится в тексте документа.

Реклама

Ранее министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что шесть государственных компаний, в том числе АО "Укрзализныця", ЧАО "Укргидроэнерго" и ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), лишились льгот по уплате дивидендов по итогам 2018 года, в частности, из-за провала инвестпрограмм.

В тренде
Контракт близко: газовые переговоры Украины и России вышли на финишную прямую

Ранее в правительстве прокомментировали приостановку выплат по незащищенным статьям бюджета.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Нафтогаз Украины Кабинет министров дивиденды

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ощадбанк закроет сотни отделений: детали
Ощадбанк закроет сотни отделений: деталиЭкономика
В России заявили о готовности отменить санкции против Украины и назвали условие
В России заявили о готовности отменить санкции против Украины и назвали условиеПолитика
"Невозможно жить, но дайте время": Зеленский неопределенно рассказал о повышении пенсий (видео)Экономика
В Украине снизят налоги на зарплаты: планы на 2020 год
В Украине снизят налоги на зарплаты: планы на 2020 годЭкономика
Курс доллара уверенно падает: почему укрепляется гривня – названы основные факторы
Курс доллара уверенно падает: почему укрепляется гривня – названы основные факторыФинансы
Зарплата Малюськи: министр юстиции Украины получил миллион гривен пенсии в США
Зарплата Малюськи: министр юстиции Украины получил миллион гривен пенсии в СШАЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...