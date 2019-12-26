Кабмин обязал "Нафтогаз" досрочно перечислить в госбюджет 8,5 млрд грн дивидендов

Государство получит дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности компании в 2019 году

/ Фото: Кабинет министров Украины

Правительство, которое ранее провело экстренное заседание по вопросу газовых переговоров, обязало компанию "Нафтогаз Украины" досрочно выплатить 8,5 млрд грн дивидендов по итогам работы за первые три квартала текущего года. Соответствующее распоряжение Кабмина №1339-р от 26 декабря "О решении общего собрания акционерного общества НАК "Нафтогаз Украины" опубликовано на Правительственном портале.

"Акционерному обществу "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" не позднее 27 декабря 2019 года направить часть чистой прибыли за девять месяцев 2019 года на сумму 8,5 млрд грн на выплату дивидендов в государственный бюджет в счет дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году", - говорится в тексте документа.

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Ранее министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что шесть государственных компаний, в том числе АО "Укрзализныця", ЧАО "Укргидроэнерго" и ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), лишились льгот по уплате дивидендов по итогам 2018 года, в частности, из-за провала инвестпрограмм.

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Ранее в правительстве прокомментировали приостановку выплат по незащищенным статьям бюджета.

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