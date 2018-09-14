Кабмин одобрил проект бюджета-2019 с повышением пенсий и триллионными доходами

Сегодня, 18:09

Документ направлен на рассмотрение украинского парламента в срок


Сегодня, 14 сентября, Кабинет министров Украины принял проект государственного бюджета на 2019 год и направил его на рассмотрение парламента.

Основные показатели бюджета-2019 озвучил перед принятием премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он также призвал  "не раздувать бюджет, который не подкреплен деньгами".

Так, рост украинской экономики в 2019 году предусмотрен на уровне 3%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. Ранее в Минфине уточняли, что безопасным для государства является уровень госдолга ниже 60%.

Рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен, то есть на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год. 

По словам премьер-министра, проект бюджета-2019 предусматривает инфляцию 7,4%. 

Вырастут социальные стандарты – минимальная зарплата и пенсии.

"Вырастет минимальная зарплата. Сегодня она составляет 3723 гривни. Уже с 1 января 2019 года по нашему предложению – 4172 гривни. Этот тот расчетный показатель, который на данный момент является абсолютно реалистичным", – заявил Гройсман.

"Пенсии будут впервые проиндексированы автоматически – с 1 марта 2019 года, как это и предусмотрено законодательством", – подчеркнул премьер.

Глава правительства также напомнил, что с 2019 года в Украине стартует монетизация субсидий. Кроме того, он заверил, что грядущее повышение цен на газ не ударит по незащищенным категориям украинцев.

"Что касается субсидий – как бы вынужденно не изменялась цена газа в Украине, мы покроем всех, кому это необходимо, субсидиями", – заявил Гройсман.

Также глава правительства отметил, что будет расширен круг лиц, которые будут иметь право на субсидию.

В разрезе отраслей Кабинет министров в бюджете-2019 планирует увеличить расходы на оборону на 31,5 млрд грн, или на 18%, – до 209,5 млрд грн.

Также планируется увеличение расходов на программы по энергоэффективности – до 2 млрд гривен.

"1,6 млрд грн на Фонд энергоэффективности и 0,4 млрд грн на "теплые кредиты", – уточнил премьер.

На развитие АПК хотят выделить 6,9 млрд гривен.

При этом премьер-министр анонсировал реформу неотложной медицинской помощи в Украине. Кроме того, в рамках медреформы планируется обеспечить бесплатные анализы

Ранее Кабинет министров Украины обещал, что внесет в Верховную Раду Украины проект государственного бюджета Украины на 2019 год до 15 сентября, как это и предусмотрено действующим законодательством.

Напомним, Владимир Гройсман уже отмечал, что Государственный бюджет Украины на 2019 год должен быть сбалансированным, справедливым и реалистичным.

"Он должен быть сбалансированным, он должен быть справедливым, и он должен быть реалистичным, потому что за каждую цифру мы будем с вами нести ответственность. Я думаю, что настало время ещё раз продемонстрировать, что мы способны принимать ответственные решения, и эти ответственные решения будут позитивно отражаться на жизни украинских граждан", – заявлял Гройсман, обращаясь к депутатам Верховной Рады.
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Источник:

"Сегодня"

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