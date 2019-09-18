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Кабмин одобрил план по анбандлингу "Нафтогаза"

18 сентября, 13:01

О том, что правительство приняло этот план, сообщил Гончарук

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Кабинет министров Украины одобрил план по анбандлингу (разделению) "Нафтогаза Украины". Об этом в среду, 18 сентября, написал премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Twitter.

"Кабинет министров Украины одобрил план по анбандлингу для "Нафтогаза", – сообщил он.

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Новости "Сегодня" сообщили, что в мае правительство утвердило модель проведения анбандлинга "Нафтогаза" – создания независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) - по модели Оwnership Unbundling (OU), на которой настаивал тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман, то есть вывод оператора и ГТС за пределы группы.

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В то же время в "Нафтогазе" настаивали, что при разделении компании газотранспортные активы должны остаться в группе, а независимый оператор – перейти независимому органу или стороне (Independent System Operator, ISO). Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявлял, что проведение анбандлинга по требованию Кабмина содержит риски проигрыша "Газпрому" в новом арбитраже.

В свою очередь Всемирный банк поддержал позицию Кабинета министров о необходимости отделения газотранспортного бизнеса "Нафтогаза" по модели OU.

На прошлой неделе министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Кабинет министров может утвердить модель отделения ГТС от "Нафтогаза" до следующих трехсторонних переговоров, которые назначены на 19 сентября.

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ГТС Нафтогаз Украины анбандлинг Гончарук

Источник: Сегодня

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