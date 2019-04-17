Кабмин одобрил постановление для запуска е-реестра больничных

Документ одобрен на заседании правительства

Фото: Александр Саенко / Facebook.

Кабинет министров утвердил постановление, которое позволит запустить электронный реестр больничных листов и сделает невозможной их фальсификацию.

Документ одобрили на заседании правительства 17 апреля, написал министр Кабмина Александр Саенко на своей странице в Facebook.

"Мы ожидаем, что после внедрения реестра и полного перехода на электронную форму больничных, годовая экономия средств из-за прекращения злоупотреблений составит не менее 1,2 млрд грн", – отметил он.

По его словам, создание реестра значительно упростит оформление больничных и ускорит начисления за ним.

Саенко также добавил, что до сентября 2019 года Министерство здравоохранения, Минсоцполитики, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Национальная служба здоровья Украины будут работать над информационным взаимодействием своих систем, чтобы оформление больничных осуществлялось в электронном виде.

"Планируется, что в течение трех месяцев реестр будет запущен в работу, состоится постепенный переход от бумажной к электронной форме больничных", – заключил он.

Подробнее о больничных листах читайте в статье "Сегодня": "Заболеть "задним числом" больше не получится: что нужно знать о е-больничных в Украине".

О том, сколько платят на больничном и могут ли уволить за болезнь, смотрите в сюжете:

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