Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,21
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Кабмин одобрил ратификацию соглашения о ЗСТ между Украиной и Израилем

Сегодня, 13:38

Решение принято на заседании правительства

Фото: Правительственный портал / Facebook
Фото: Правительственный портал / Facebook.

Кабинет министров одобрил законопроект о ратификации соглашения о зоне свободной торговле (ЗСТ) между Украиной и Израилем.

Решение принято на заседании правительства сегодня, 17 апреля.

"Соответствующие документы будут вскоре переданы в Верховную Раду", – информирует пресс-служба Кабмина.

В сообщении также сказано, что ратификация данного соглашения в парламенте позволит завершить внутригосударственные процедуры, необходимые для его вступления в силу.

"Ратификация соглашения также будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Государством Израиль", – добавили в правительстве.

Соглашение должно вступить в силу через 60 дней после ратификации парламентом Украины и израильским Кнессетом.

Напомним, переговоры по ЗСТ с Израилем возобновились в 2015 году, а уже в 2017-м прошли 11 раундов переговоров. Подписание соглашения позволит без пошлин экспортировать в Израиль агропродукцию и продовольствие, а также лекарства, косметику, продукцию химической и легкой промышленности, строительные материалы и электронику.

28 марта 2018 года Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ и утвердили план действий для подписания соглашения.

21 января 2019 года министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и министр экономики Израиля Эли Коэн подписали соглашение о ЗСТ между двумя странами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Кабмин, Израиль, ЗСТ, соглашение, Кабинет министров

Вы сейчас просматриваете новость " Кабмин одобрил ратификацию соглашения о ЗСТ между Украиной и Израилем". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина резко нарастила "аграрную" торговлю с Турцией

8 апреля, 12:17

Рост произошел за счет заметного увеличения украинского экспорта

Турция захотела свободной торговли с Украиной

2 марта, 16:25

В стране рассчитывают, что соглашение будет подписано уже в ближайшее время

Украина побила исторический рекорд по экспорту в ЕС – Порошенко

12 февраля, 09:57

Объемы продажи товаров выросли до максимума за всю историю отношений с Евросоюзом

Навстречу ЗСТ с Китаем: Украина подсчитает экономический эффект

23 января, 16:55

Украина решит, есть ли смысл начинать переговоры о ЗСТ с Китаем

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль

Звезды, для которых неудачная пластика стала роковой

Проблемы с пожилой женой: Гоген Солнцев задумался о гипнозе

Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст

8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

Ученые: морской воздух опасен для здоровья

Гройсман хочет повысить минимальную зарплату до $300 в месяц

Робертс сказала, почему «Красотку» не сняли бы в наше время

Актрисы Сomedy Women и их вторые половинки

Самые актуальные платья сезона весна-лето 2019

Уникальные военные очки, уже ставшие легендой. 399 грн

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

Сегодня, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

НАТО нацеливается на Черное море

Вчера, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

Вчера, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Медиков обязали учиться каждый год, а курсы им будут оплачивать из бюджета: что изменится для врачей и пациентов

Вчера, 07:00

По результатам аттестации будет меняться размер вознаграждения

Девушка дня. Очень жаркая супруга капитана "Кардиффа"

Бессмертное существо: оно ​единственное на Земле

Президент Зирки объяснил, почему команда снялась с чемпионата