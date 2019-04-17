Кабмин одобрил ратификацию соглашения о ЗСТ между Украиной и Израилем

Решение принято на заседании правительства

Фото: Правительственный портал / Facebook.

Кабинет министров одобрил законопроект о ратификации соглашения о зоне свободной торговле (ЗСТ) между Украиной и Израилем.

Решение принято на заседании правительства сегодня, 17 апреля.

"Соответствующие документы будут вскоре переданы в Верховную Раду", – информирует пресс-служба Кабмина.

В сообщении также сказано, что ратификация данного соглашения в парламенте позволит завершить внутригосударственные процедуры, необходимые для его вступления в силу.

"Ратификация соглашения также будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Государством Израиль", – добавили в правительстве.

Соглашение должно вступить в силу через 60 дней после ратификации парламентом Украины и израильским Кнессетом.

Напомним, переговоры по ЗСТ с Израилем возобновились в 2015 году, а уже в 2017-м прошли 11 раундов переговоров. Подписание соглашения позволит без пошлин экспортировать в Израиль агропродукцию и продовольствие, а также лекарства, косметику, продукцию химической и легкой промышленности, строительные материалы и электронику.

28 марта 2018 года Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ и утвердили план действий для подписания соглашения.

21 января 2019 года министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и министр экономики Израиля Эли Коэн подписали соглашение о ЗСТ между двумя странами.

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