Кабмин одобрил реструктуризацию налоговой и таможни: подробности

Территориальные органы таможни и налоговой будут осуществлять деятельность не как юридические лица, а как обособленные подразделения

/ Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров Украины, который ранее перераспределил деньги для 707 инвестиционных программ, одобрил законопроект об усовершенствовании работы Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как сообщается, проект закона вводит новый формат деятельности системы центральных органов исполнительной власти, реализующих государственную таможенную и государственную налоговую политику в формате единого юридического лица, в связи с чем их территориальные органы будут осуществлять деятельность не как юридические лица, а как обособленные подразделения.

В частности, руководителям налоговой и таможенной служб предоставляется возможность делегировать свои полномочия руководителям обособленных подразделений.

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Кроме того, предоставляется возможность получать на безвозмездной основе в форме открытых данных обезличенную информацию относительно экспортно-импортных операций, в том числе таможенной стоимости товаров, информацию о правонарушении.

Также расширяется возможность применения в таможенном деле электронных документов.

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Отмечается, что изъятое таможнями имущество будет открыто реализовываться на аукционах через электронные торговые системы.

При этом, главы местных государственных администраций не будут влиять на назначение и увольнение руководителей таможен.

Напомним, 18 декабря 2018 года Кабмин принял решение о разделении Государственной фискальной службы (ГФС) на два отдельных органа – Таможенную и Налоговую службы. По итогам конкурсов Таможню возглавил Максим Нефьодов, а Налоговую – Сергей Верланов.

Ранее Максим Нефьодов рассказал сайту "Сегодня", чего украинцы хотят от работы таможни:

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