Кабмин одобрил законопроект о новом Таможенном тарифе – Нефьодов

Максим Нефьодов / Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров одобрил законопроект о введении нового Таможенного тарифа. Об этом сегодня, 21 ноября, написал глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов на своей странице в Facebook.

"Я еще на предыдущей должности в Министерстве развития экономики и торговли ходил в Верховную Раду с законопроектом относительно нового Таможенного тарифа. Так как действующий у нас на основе Гармонизированной системы версии 2012 года, а весь мир уже перешел на версию 2017 года", – сообщил он.

По словам главы таможенной службы, из-за устаревшего тарифа появляются проблемы в классификации новых устройств, несопоставимая статистика и возможности для людей "проходить между лазейками".

"И банально вместо copy-paste (с англ. копировать-вставить. – Ред.) при импорте надо другие цифры вводить. Тогда комитет сложно как-то отреагировал, была странная дискуссия относительно того, что мидиям и осьминогам теперь будет сложнее. Заходим на новый круг – вчера Кабинет министров одобрил этот законопроект заново", – отметил Нефьодов.

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В комментариях к своему посту он добавил, что проект закона будет зарегистрирован в Верховной Раде через неделю.

Новости "Сегодня" писали, что в сентябре 2013 года Верховная Рада внесла изменения в закон "О Таможенном тарифе Украины" в соответствии с европейскими нормами. Соответствующий закон президент подписал 19 сентября того же года. Речь идет о классификации товаров внешнеэкономической деятельности.

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