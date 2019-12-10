Кабмин ограничил господдержку фермеров: подробности

Сумма господдержки для одного хозяйства не может превышать 50 млн грн в год

Заседание Кабмина / Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров уменьшил сумму государственной поддержки фермеросо 150 до 50 млн грн в одни руки. Об этом говорится в постановлении правительства "О внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для поддержки животноводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, аквакультуры (рыбоводства)" от 4 декабря, которое было опубликовано на сайте Кабмина.

Согласно постановлению, сумма господдержки, предоставляемой в течение одного бюджетного года субъекту хозяйствования или сельскохозяйственному товаропроизводителю и связанным с ним лицам, не может превышать 50 млн грн.

Ранее сообщалось, что более 6 тысяч предприятий и 104 тысячи домохозяйств воспользовались программой господдержки аграрно промышленного комплекса в 2018 году.

Реклама

В госбюджете на 2019 год на поддержку АПК было выделено 5,7 млрд грн.

Новости "Сегодня" писали, что украинским фермерам планируют в рамках специальной государственной программы предоставлять кредиты для покупки земельных паев после открытия рынка земли в октябре 2020 года.

В тренде Кого считать налогоплательщиком: эксперты раскритиковали идею избирательного ценза

Для удешевления кредитов для малых, средних и индивидуальных фермеров Минфин запустит две программы. Одна подразумевает компенсацию по кредитам на покупку земли, что позволит снизить ставку по кредиту до 5%. Эти средства уже заложены в проекте госбюджета на следующий год – 4,4 млрд гривен.

Также вместе с иностранными донорами в Минфине разработан проект Фонда частичного гарантирования кредитов. Этот фонд будет запущен до середины 2020 года, еще до открытия рынка земли.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский развеял мифы и "страшилки" о доступе иностранцев к рынку земли. В команде президента также объяснили, что означает полноценное право владения земельными участками.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама