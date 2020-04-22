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Кабмин определил, как потратят 64 миллиарда из "коронавирусного" фонда

22 апреля, 15:10

Виктория Подолянец

Кабмин решил, как будут выделяться деньги и кто проконтролирует их целевое использование

В Украине, где бюджетный процесс в текущем году будет осуществляться с учетом влияния коронавируса, правительство одобрило порядок выделения средств из фонда борьбы с COVID-19. Финансирование фонда, согласно закону "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", составляет 64,7 млрд грн.

Средства фонда направят на следующее:

  • денежная помощь гражданам, в том числе лицам пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины COVID-19;
  • единовременная денежная помощь членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19;
  • меры, направленные на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемии COVID-19.

Финансирование будет осуществляться на основании обращений главных распорядителей бюджетных средств к Кабмину. После того как обращение будет обработано и утверждено правительством, окончательное решение о направлении необходимой суммы будут принимать члены бюджетного комитета парламента.

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Контролировать расходование средств фонда будут представители законодательной и исполнительной ветвей власти. В конце каждого месяца распорядители в течение пяти дней должны будут направлять информацию об использовании денег в бюджетный комитет Верховной Рады, правительство и Министерство финансов. Отдельный мониторинг использования бюджетных средств будет осуществляться непосредственно Минфином.

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Напомним, на внеочередном заседании Верховной Рады 13 апреля наконец были проголосованы изменения в закон о госбюджете на этот год. Принятие этого законопроекта разблокировало выделение дополнительных денег на мероприятия, связанные с эпидемией коронавируса и экономическим кризисом. И сайт "Сегодня" подробно разбирал, как в обновленном бюджете распределили деньги.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинское государство поможет бизнесу и людям, пострадавшим от карантинных мероприятий, который могут ослабить после 24 апреля.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Верховная Рада правительство госбюджет карантин выплаты коронавирус бюджет-2020

Источник: Сегодня

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