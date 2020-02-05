Кабмин определился с топ-менеджером для "Укрзализныци": назначение

Фото: "Укрзализныця" / Facebook

После ухода с должности Евгения Кравцова правительство временно возложило обязанности главы правления "Укрзализныци" на Желько Марчека. Распоряжение Кабмина № 64-р за подписью премьер-министра Украины Алексея Гончарука опубликовано на правительственном портале.

"Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя правления акционерного общества "Украинская железная дорога", исполнение обязанностей председателя правления указанного общества на члена правления акционерного общества "Украинская железная дорога" Марчека Желько", – такая формулировка приведена в документе.

Желько Марчек работает в "Укрзализныце" с июня 2016 года. В то время госкомпанию возглавлял Войцех Балчун. Именно тогда специалист по кадрам, который ранее много лет работал в международных компаниях, стал членом правления железнодорожного монополиста.

До карьеры в УЗ Марчек занимал руководящие должности в корпорации McDonald's, а также участвовал в проекте реформировании HR-направления в компании "Нова Пошта".

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С 2007 года по 2013 год Желько Марчек был директором по персоналу "Днепроспецстали".

Затем в 2013 – 2014 работал в качестве директора по персоналу в группе Starlightmedia.

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А в 2014 году стал независимым членом наблюдательного совета "Укрросметалл". На этой позиции Марчек и проработал до 2015 года, после чего присоединился к команде управленцев "Укрзализныци".

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что при расторжении контракта председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов получил значительную компенсацию.

Напомним, "Укрзализныця" прогнозирует крупные убытки от пассажирских перевозок. Они могут превысить по итогам 2019 года 12 млрд гривен. В начале прошлого года компания сообщала, что по результатам 2018 года убытки от пассажирских перевозок составили 12,4 млрд гривен, из них примерно 60% – от пригородных перевозок.

23 января в Давосе премьер-министр Алексей Гончарук заявил о намерении привлечь к долгосрочному сотрудничеству немецкую железнодорожную компанию Deutsche Bahn. При этом глава правительства подчеркнул, что речь о приватизации "Укрзализныци" или концессии не идет.

Как ранее писал сайт "Сегодня", недавно в "Укрзализныце" рассказали о том, сколько поездов обеспечивают пригородные и региональные пассажирские перевозки, а также назвали число тех, которые требуют замены и обновления в ближайшие три года.

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