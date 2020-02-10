Кабмин перечислил еще 163 млн гривен на зарплаты шахтерам

Проблема задолженности по зарплатам шахтерам существует уже много лет

Правительство перечислило еще 163 млн гривен на выплаты зарплат шахтерам, которым задолжало по состоянию на 1 января 2020 года 922 млн гривен. Об этом заявили в пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Деньги будут перечислены "Шахте им. М.С. Сургая", "Южнодонбасскому №1", "Мирноградуголю", "Селидовуголю", "Торецкуголю", "Первомайскуголю", "Лисичанскуголю", "Львовуголю", "Волыньуголю".

В пресс-службе напомнили, что на 2020 год в госбюджете предусмотрено 1,96 млрд гривен, которые планируется направить на выплату заработной платы и погашения задолженности по ней.

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Проблема задолженности по зарплатам шахтерам существует уже много лет. Перед шахтерами государственных шахт, оказавшихся в критическом состоянии, то и дело создают задолженности по зарплате.

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В ноябре-2019 бастующим горнякам перечислили миллиард гривен. Для этого пришлось вносить изменения в государственный бюджет на 2019 год. До новогодних праздников Кабмин также направил 322,6 млн гривен на выплату зарплаты шахтерам, требовавшим погасить задолженность.

Между тем, правительство направило в парламент законопроект, который предусматривает предоставление компенсации гражданам Украины в случае задержек различных социальных и иных денежных выплат.

Новости "Сегодня" рассказывали о том, что шахтеры призвали президента Владимира Зеленского принять участие во Всеукраинском совещании шахтеров 25 февраля, чтобы окончательно решить все проблемные вопросы. Президент пообещал присутствовать там.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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