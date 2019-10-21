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Кабмин передал Госаудитслужбу в управление Минфина: Маркарова раскрыла детали

21 октября, 14:59

Ведомство скоро будет реформировано в небольшой орган финансового инспектирования и аудита

/ Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров Украины передал Государственную аудиторскую службупод управление Министерства финансов. Об этом в Facebook сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"С понедельника служба не просто возвращается домой, но и очень скоро будет реформирована в небольшой, но очень мощный орган финансового инспектирования и аудита с акцентом на государственные компании и местные бюджеты без дублирования функций Счетной палаты и внутренних аудиторов главных распорядителей", – написала она.

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Кабинет министров Украины создал Государственную аудиторскую службу постановлением № 868 от 28 октября 2015 года. Ведомство появилось в результате реорганизации Государственной финансовой инспекции. Деятельность Госаудитслужбы координировал Кабинет министров.

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Ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд составленный детективами Национального антикоррупционного бюро Украины обвинительный акт в отношении руководителя Госаудитслужбы Украины Лидии Гавриловой.

Руководителю госоргана инкриминируется незаконное обогащение и декларирования недостоверной информации.

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Минфин Госаудитслужба Оксана Маркарова

Источник: Сегодня

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