Кабмин передал "Магистральные газопроводы" Министерству финансов

Независимость будущего оператора будет обеспечена после передачи корпоративных прав

Фото: "Укртрансгаз"

Процесс отделения от компании "Нафтогаза Украины" деятельности по транспортировке природного газа – анбандлинга – продолжается.Кабинет министров передал управление корпоративными правами акционерного общества (АО) "Магистральные газопроводы Украины" от Министерства энергетики и защиты окружающей среды к Министерству финансов. Об этом в Facebook сообщил глава "МГУ" Александр Лисниченко на своей странице.

"Шаг за шагом выполняем Дорожную карту по отделению транспортной функции (анбандлингу)... Это важный шаг в выполнении Украиной внешних обязательств и обязательный базис для подписания следующего транзитного соглашения", - написал он.

"Теперь независимость будущего оператора будет обеспечена после передачи корпоративных прав в АО "МГУ". Над чем активно работаем сейчас", – добавил Лисниченко.

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Ранее сообщалось, что Государственная компания "Оператор ГТС Украины"подала в Нацкомиссию регулирования энергетики заявку на прохождение сертификации как оператора газотранспортной системы. Успешная сертификация станет финальным этапом проекта по отделению оператора газотранспортной системы (ГТС) – анбандлинга.

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Таким образом, анбандлинг завершится после выведения "Оператора ГТС Украины" из группы "Нафтогаза" и передачи в собственность и управление компании "Магистральные газопроводы Украины",.

О том, зачем Украине нужен анбандлинг, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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