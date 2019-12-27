Кабмин передал на приватизацию 530 предприятий: сколько планируют получить

В 2020 году начнутся прозрачные аукционы, сообщил премьер

/ Фото: Кабинет министров Украины

Правительство передало на приватизацию 530 государственных предприятий. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"За почти 4 месяца на приватизацию передано больше государственных объектов, чем за все 28 лет независимости. Это позволит привлечь инвестиции в ряд госпредприятий и увеличить заработные платы работникам", - написал он.

Гончарук отметил, что общая балансовая стоимость согласованных на приватизацию активов составляет более 12 млрд гривен.

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"В 2020 году начнутся прозрачные аукционы через Прозорро.Продажи", – написал премьер.

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Ранее сообщалось, что министерства и другие центральные органы власти должны ускорить подготовку и до конца 2019 года передать не менее 500 объектов в Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ). Соответствующее поручение дал 14 ноября премьер-министр Алексей Гончарук

Новости "Сегодня" писали, что в октябре президент Владимир Зеленский подписал указ о передаче пяти предприятий Государственного управления делами ФГИУ для приватизации, а в ноябре поручил до конца года начать подготовку к масштабной приватизации.

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