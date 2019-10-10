Кабмин перераспределил деньги для 707 инвестиционных программ

По данным правительства, речь идет о сумме почти в 7 млрд гривен

Алексей Гончарук / Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров Украины принял распоряжение, которым перераспределил средства для 707 инвестиционных программ и проектов регионального развития, которые реализуются за счет Государственного фонда регионального развития. Об этом сообщает правительственный портал.

"Правительство внесло изменения в перечень 707 инвестпрограмм и проектов на сумму 6,9 млрд гривен", – отмечает пресс-служба.

В сообщении также говорится, что решение Кабмина позволит внести изменения в 25 проектов и уменьшить финансирование на более чем 224 млн гривен за счет проектов, где есть риски неосвоения средств до конца 2019 года.

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Новости "Сегодня" писали, что в сентябре президент Владимир Зеленский призвал международный бизнес вкладывать инвестиции в Украину.

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В то же время в правительстве подсчитали, что Украина за ближайшие пять лет должна привлечь 50 млрд долларов инвестиций, чтобы достичь роста валового внутреннего продукта на 40%.

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