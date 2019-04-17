Кабмин перераспределяет деньги, а армия получит новые ракетные комплексы: итоги дня

На безопасность детей на дорогах выделили 227 млн грн

Общество

9 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов двое украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Выделил 226,648 млн грн Кабинет министров на мероприятия по повышению безопасности детей на дорогах в 2019-2020 гг.

200 млн грн Кабинет министров выделил на разработку проектной документации нового аэропорта "Приднепровье" в Днепропетровской области.

18 апреля правоохранители перейдут на усиленный режим несения службы накануне второго тура выборов президента Украины. Всего к обеспечению правопорядка запланировано привлечь 72,4 тыс. полицейских.

901,1 га земель добавлено к территории Национального природного парка "Днестровский каньон", включая 785,7 га земель государственной и коммунальной собственности, подлежащих изъятию y землепользователей, а также 115,4 га – без изъятия у землепользователей. Соответствующий указ подписал Президент Украины.

Компания Uber собирается запустить в Киеве сервис Uber Shuttle, который позволит заказать поездку на микроавтобусе с гарантированной посадкой и по доступной цене. Сервис представляет собой "маршрутку для избранных", которая будет курсировать по популярным маршрутам.

Не менее 20 новых наименований военной техники получат на вооружение в 2019 году Вооруженные силы, в том числе ракетные комплексы "Нептун" и "Вильха", "Вильха М". Об этом заявил министр обороны Степан Полторак.

6800 км дорог отремонтировано и построено за последние три года в Украине, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, подводя итоги трехлетней работы Кабмина под его руководством.

Экономика

Укрепил на 4 копейки до 26,69 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 16 апреля по сравнению с предыдущим банковским днем, 15 апреля.

Увеличили на 23,6% предприятия и организации Украины в 2018 году прибыль от обычной деятельности до налогообложения – до 353 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики. В прошлом году предприятия страны, которые сработали рентабельно, получили 579,96 млрд грн прибыли, что на 4,1% больше, чем в 2017 году. В то же время 22,9% предприятий сработали с отрицательным финансовым результатом. Их убытки за год сократились на 16,4% по сравнению с 2017 годом – до 227 млрд грн.

Не более 4,75 ГВт мощностей возобновляемой энергетики может иметь энергосистема Украины без ограничения выдачи мощностей АЭС или возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и без введения новых регулирующих мощностей. Об этом сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук. Этот уровень может быть достигнут уже к концу текущего года. Сейчас таких мощностей 3 ГВт.

Составил 5,209 млрд грн украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018 году, сообщили в украинском представительстве международного объединения участников рынка рекламы IAB Ukraine (Interactive Advertising Bureau Ukraine).

Замедлится до 2,5% рост реального ВВП Украины в 2019 году, однако по мере снижения уровня политической неопределенности в 2020 году темпы экономического роста возобновятся до 3% – прогнозируют аналитики банка HSBC.

Мир

Увеличилось на 11 тыс. человек в первом квартале 2019 года число иностранцев с действительными видами на жительство в Польше. Больше всего прибавилось граждан Украины – увеличение на 7,6 тыс., до 186,5 тыс. человек, Беларуси – на 1,3 тыс., до 21,5 тыс. человек, Грузии – на 0,5 тыс., до 3,4 тыс. человек, Индии – на 0,3 тыс., до 9,1 тыс. человек, а также Непала – на 0,2 тыс., до 1,8 тыс. человек.

Почти 1 млрд евро пожертвований уже пообещали внести компании, государственные организации и частные лица на восстановление пострадавшего при пожаре собора Нотр-Дам де Пари.

Выросли на 1,4% в годовом выражении потребительские цены в еврозоне в марте, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза. Относительно февраля цены увеличились на 1%. Оба показателя совпали с предварительными данными и с прогнозами рынка.

Снизились на 3,6% в марте в годовом выражении, до 1,77 млн машин, продажи автомобилей в Европе – 27 стран ЕС (без Мальты) плюс Исландия, Норвегия и Швейцария. Этот показатель падает седьмой месяц подряд, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA). По итогам первого квартала падение составило 3,2%, до 4,146 млн машин.

Снизился по итогам четвертого месяца подряд объем японского экспорта в марте на фоне уменьшения поставок в азиатские страны, при этом импорт увеличился в связи с подъемом цен на нефть. В результате профицит торгового баланса страны в марте сократился на 33% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 528,5 млрд иен (4,71 млрд долларов), а по итогам финансового года, завершившегося в марте, был зафиксирован дефицит в размере 1,59 трлн иен – первый за три года.

Увеличилось на 300% в годовом выражении число заболевших корью в мире за первые три месяца 2019 года, сообщила ВОЗ. В настоящее время вспышки заболевания наблюдаются не менее чем в 10 странах, в том числе в Грузии, Казахстане и Украине. В 2017 году по всему миру от этой болезни умерло 110 тысяч человек, большинство из них дети младше пяти лет. В последние годы заболеваемость корью выросла из-за боязни прививок, и, соответственно, низкого охвата населения вакцинацией.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Кабмин перераспределяет деньги, а армия получит новые ракетные комплексы: итоги дня". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"