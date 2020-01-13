Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,97
26,59

Кабмин планирует отменить 40% форм Госстата: Дубилет сообщил детали

13 января, 09:47

Сокращение количества форм не повлияет на качество данных, которые готовит Госстат

Фото: facebook.com/dubilet

Фото: facebook.com/dubilet

Правительство планирует отменить около 40% форм Государственной службы статистики, которые заполняют украинские предприятия. Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, который ранее заявил, что украинцы смогут общаться с госорганами через мессенджеры.

"Головна ідея реформи: не збирати у підприємств ту інформацію, яка і так є у держави. А також не збирати ту інформацію, яка не використовується для прийняття управлінських рішень", – написал он.

По этим критериям, как отметил Дубилет, правительство сможет отменить 43 формы (всего их 110).

Реклама

"При этом это не повлияет на качество и объемы информации, которую для государства готовит Госстат", – написал чиновник.

Дубилет назвал некоторые из форм, которые Кабмин планирует отменить в этом году:

В тренде
Украинцам "светит" повышение зарплат: насколько вырастут доходы
  • Отчет об использовании и запасах топлива;
  • Отчет о продаже и запасах товаров (продукции) в оптовой торговле;
  • Использование информационно-коммуникационных технологий на предприятиях;
  • Отчет о производстве и реализации промышленной продукции;
  • Отчет об объемах реализованных услуг;
  • Отчет по труду;
  • Отчет о деятельности общественной организации;
  • Отчет о производстве промышленной продукции по видам;
  • Отчет о взаиморасчетах с нерезидентами;
  • Отчет о реализации продукции сельского хозяйства;
  • Отчет о ценах производителей промышленной продукции;
  • Отчет о деятельности учреждения высшего образования.

Ранее Дмитрий Дубилет высказал мнение, что все министерства должны находиться в одном здании.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

статистика правительство Госстат Дмитрий Дубилет

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

По продолжению
По продолжению "Северного потока – 2" в Европе пустили российский газЭкономика
В Украине проиндексируют пенсии: когда и как вырастут выплаты
В Украине проиндексируют пенсии: когда и как вырастут выплатыЭкономика
Пенсии, зарплаты, тарифы: все новшества 2020 года
Пенсии, зарплаты, тарифы: все новшества 2020 годаЭкономика
Милованов рассказал, почему нельзя удержать курс доллара
Милованов рассказал, почему нельзя удержать курс доллараЭкономика
Зарплаты бюджетников пошли вверх: кому и сколько добавили
Зарплаты бюджетников пошли вверх: кому и сколько добавилиЭкономика
В Украине действуют новые тарифы на газ: подробности
В Украине действуют новые тарифы на газ: подробностиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...