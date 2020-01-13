Кабмин планирует отменить 40% форм Госстата: Дубилет сообщил детали

Правительство планирует отменить около 40% форм Государственной службы статистики, которые заполняют украинские предприятия. Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, который ранее заявил, что украинцы смогут общаться с госорганами через мессенджеры.
"Головна ідея реформи: не збирати у підприємств ту інформацію, яка і так є у держави. А також не збирати ту інформацію, яка не використовується для прийняття управлінських рішень", – написал он.
По этим критериям, как отметил Дубилет, правительство сможет отменить 43 формы (всего их 110).
"При этом это не повлияет на качество и объемы информации, которую для государства готовит Госстат", – написал чиновник.
Дубилет назвал некоторые из форм, которые Кабмин планирует отменить в этом году:
- Отчет об использовании и запасах топлива;
- Отчет о продаже и запасах товаров (продукции) в оптовой торговле;
- Использование информационно-коммуникационных технологий на предприятиях;
- Отчет о производстве и реализации промышленной продукции;
- Отчет об объемах реализованных услуг;
- Отчет по труду;
- Отчет о деятельности общественной организации;
- Отчет о производстве промышленной продукции по видам;
- Отчет о взаиморасчетах с нерезидентами;
- Отчет о реализации продукции сельского хозяйства;
- Отчет о ценах производителей промышленной продукции;
- Отчет о деятельности учреждения высшего образования.
Ранее Дмитрий Дубилет высказал мнение, что все министерства должны находиться в одном здании.
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