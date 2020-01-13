Кабмин планирует отменить 40% форм Госстата: Дубилет сообщил детали

Сокращение количества форм не повлияет на качество данных, которые готовит Госстат

Фото: facebook.com/dubilet

Правительство планирует отменить около 40% форм Государственной службы статистики, которые заполняют украинские предприятия. Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, который ранее заявил, что украинцы смогут общаться с госорганами через мессенджеры.

"Головна ідея реформи: не збирати у підприємств ту інформацію, яка і так є у держави. А також не збирати ту інформацію, яка не використовується для прийняття управлінських рішень", – написал он.

По этим критериям, как отметил Дубилет, правительство сможет отменить 43 формы (всего их 110).

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"При этом это не повлияет на качество и объемы информации, которую для государства готовит Госстат", – написал чиновник.

Дубилет назвал некоторые из форм, которые Кабмин планирует отменить в этом году:

Отчет об использовании и запасах топлива;

Отчет о продаже и запасах товаров (продукции) в оптовой торговле;

Использование информационно-коммуникационных технологий на предприятиях;

Отчет о производстве и реализации промышленной продукции;

Отчет об объемах реализованных услуг;

Отчет по труду;

Отчет о деятельности общественной организации;

Отчет о производстве промышленной продукции по видам;

Отчет о взаиморасчетах с нерезидентами;

Отчет о реализации продукции сельского хозяйства;

Отчет о ценах производителей промышленной продукции;

Отчет о деятельности учреждения высшего образования.

Ранее Дмитрий Дубилет высказал мнение, что все министерства должны находиться в одном здании.

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