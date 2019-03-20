Кабмин планирует прекратить полномочия члена набсовета "Нафтогаза"

Хейсом Стивен Джон является членом наблюдательного совета с декабря 2017 года

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Кабмин планирует прекратить полномочия члена набсовета "Нафтогаза" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/908/d41/5c7908d41d775.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/908/d41/5c7908d41d775.jpg 2019-03-20T10:02:00+02:00 Экономика Хейсом Стивен Джон является членом наблюдательного совета с декабря 2017 года

Кабинет министров сегодня, 20 марта, планирует рассмотреть проект о досрочном прекращении полномочий независимого члена наблюдательного совета "Нафтогаза Украины" Хейсома Стивена Джона. Об этом сообщается в повестке дня.

Докладывать этот вопрос будет первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив. Предполагается, что Хейсом Стивен Джон лишится полномочий с 31 марта.

Кроме того, планируется урегулировать "другие вопросы деятельности компании".

Хейсом Стивен Джон вошел в набсовет "Нафтогаза" в декабре 2017 года.

Напомним, действующий контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым истекает 22 марта 2019 года. В январе премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство намерено приостановить контракты с менеджментом "Нафтогаза", а также пересмотреть "космические" зарплаты и премии руководству компании.

Тогда Коболев ответил, что его зарплата соответствует действующему постановлению Кабмина. При этом он отказался назвать ее размер, но признался, что "это более семи цифр до запятой". При этом Коболев добавил, что хочет сохранить должность.

6 марта правительство решило провести открытый конкурс на должность главы правления "Нафтогаза". Он стартует 23 марта. При этом набсовет компании предложил продлить контракт с Коболевым и заменить двух членов правления.

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